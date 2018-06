Zelenková: do šedesátin chce mít postavu dvacítky

Fitcentra nikdy nebyla oblíbeným místem zpěvačky Jitky Zelenkové, nebaví ji. Přednost dávala vždy rekreačním sportům, jako je cyklistika, nordická chůze nebo běžky. Teď ovšem náhodou potkala někoho, s kým našla společnou řeč a kvůli komu do posilovny začne pravidelně chodit.

"Když je někdo líný jako já, tak potřebuje motivaci, a já ji našla díky Ludvíku Pokornému. Domluvili jsme se, že budu chodit k němu do posilovny. A pozor, to je co říct. Žádná předsevzetí o tom, kolik kilo chci shodit a tak podobně, si dávat nebudu. Je nutné zpevnit postavu, získat kondičku a taky je potřeba, aby páteř držela a aby měl člověk dobrý pocit a dobrou náladu. Potřebuju se ke cvičení jen donutit, protože mě to opravdu moc nebaví, a tak to záměrně říkám takhle veřejně. Když to pak totiž člověk nedodrží, cítí se trapně," říká zpěvačka.

S Ludvíkem Pokorným se náhodou potkala na křtu knihy Hanky Kynychové Zachraňte si život. Zaujal ji povídáním o vodě, tématu, které je součástí knihy známé cvičitelky. I ona jeho zaujala, a to už dávno předtím, než ji osobně poznal.

"Dlouho jsem pracoval v kultuře a Jitka se mi vždycky líbila jako zpěvačka, jako taková dračice na tom jevišti. No a náhoda tomu chtěla a my se sešli na křtu a domluvili se na cvičení. Zaručil jsem Jitce, že u nás bude mít mimo pohodlí také klid a soukromí a bude v dobré společnosti, chodí k nám cvičit spousta známých osobností, třeba Karel Roden. No a budu dělat všechno proto, aby byla funkční ještě dalších padesát let," říká Pokorný.

Oslava šedesátin čeká Jitku Zelenkovou 5. června. K této příležitosti vyjde výběrové trojcédéčko doplněné dvěma bonusy a také knížka, jakási biografie. Ráda by také uspořádala narozeninový koncert. Kdy se budou oslavy konat, však ještě přesně neví. "Vstoupily mi do toho volby. Klidně s tím ale počkám do prázdnin," uzavírá zpěvačka.