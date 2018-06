Zelenka z Ošklivky Katky se už naučil přebalovat

"Moc jsem se na miminko těšil, ale zároveň jsem měl hrozný strach, že to nezvládnu," svěřil se Zelenka. Dnes už ale zvládá péči o miminko hravě, zatím však jen pod dohledem maminky. "Dokonce jsem před chvílí poprvé sám přebaloval," chlubí se pyšně novopečený otec.

Vojta Zelenka měl po porodu 3 kg a 49 cm. "Pavla rodila v Podolí. Měli jsme opravdu báječného pana doktora Vernera a porodní asistentku Janu Kubovou. Naprosto mě odzbrojili svým profesionálním přístupem a tím, jak byli nesmírně hodní. Až se rozhodneme pro dalšího potomka, určitě bychom si přáli, aby o nás znovu pečovali právě oni dva," nešetří Zelenka chválou na personál podolské porodnice.



Michal Zelenka s přítelkyní Pavlou a synem Vojtou

Který z rodičů bude Vojtíška rozmazlovat, nedokáže Michal Zelenka v tuto chvíli říct. Podle jeho slov to nyní dělá jak on, tak přítelkyně. Syna ale budou pravděpodobně vychovávat s určitou dávkou přísnosti a hlavně spravedlivě. "Máme sklony být přísní k ostatním dětem. Tam přesně víme, jak by se to mělo dělat," směje se Zelenka. "Jsem zvědavý, jak nám to půjde na vlastním," dodává.

Při natáčení začal Michal Zelenka se svým hereckým kolegou a kamarádem Lukášem Hejlíkem probírat jediné téma – děti. Jenže jejich názory na výchovu a péči jsou mnohdy značně odlišné. "Lukáš má ten jeho bioživot, bezplenkové metody apod. Vždy mi to s velkým zaujetím vypráví a přesvědčuje, ať to taky zavedu. Je to pro nás zajímavá inspirace, ale vezmu si z toho vždy jen to, co se mi hodí," usmívá se Zelenka.