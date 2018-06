Zelená jako ráj a dobro, červená jako peklo a zlo

Bilanční výstava současného českého a slovenského umění New Connection Nové spojení byla zahájena 27. září ve Veletržním paláci. Jde o druhou instalaci téhož projektu, který měl premiéru v lednu tohoto roku v prostorách dnes již bývalého World Trade Centra v New Yorku. Výstavní projekt spojující mladé slovenské a české umělce byl iniciován slovenskou stranou a prezentován v New Yorku v rámci dnů Slovenské kultury v N. Y. Výstava představuje divákům v rámci jedné expozice nositele ceny Tonal pro mladé slovenské umělce a držitele Ceny Jindřicha Chalupeckého ze strany české. Výstava potrvá do 9. 12. 2001. Po delší odmlce vystupuje při této příležitosti na veřejnost i Michal Nesázal (1963) a ukazuje zde část svého nového cyklu pláten - triptych krajinomaleb pod názvem Věčná krása. Tomuto návratu k malbě předcházelo období úplného odklonu od tvorby, neboť Michal Nesázal zanevřel na vyjadřovací schopnosti výtvarného umění a byl znechucen tzv. výstavním provozem. Ale právě téma krajiny jej vrátilo k práci v malbě. V sérii imaginativních prostorů ­ krajin se vrací k zobrazujícímu, iluzivnímu pojetí malby. Činí tak zcela záměrně a vědomě, po osobních zkušenostech s tvorbou objektů, instalací i videoartu v minulých letech. Malba je přece jen určena k delšímu vnímání... První krajiny Michala Nesázala byly šedé, zbavené barev a jsou tím o to tajemnější, zahalené. Prostor, který modeluje krajina, krajina modelovaná prostorem. Ale po "bezbarvém" vstupu přicházejí krajiny zářivé, mírně zvlněné, jako místo spočinutí a útočiště čistoty a krásy. S její nezkalenou a koncentrovanou podobou se můžeme setkat podle slov Michala Nesázala ve světě bez událostí, v místech bez času. Proto také název obrazů ­ Věčná krása. Tento svět ideálů však dostal nekompromisní a krutý zásah událostí 11. září 2001. Po tomto datu vznikla i prostřední část triptychu krajin, která je k vidění ve Veletržním paláci - na níž je čistá voda jezer naplněna rudou tekutinou. Zraněná krajina symbolizuje agresivní zásah do sféry nedotknutelných hodnot, jakou bezpochyby je zmaření nevinného lidského života.Ve Veletržním paláci jsou do 9. prosince k vidění též díla českých výtvarníků Jiřího Černického, Michala Gabriela, Martina Mainera, Petra Nikla, Františka Skály, Kateřiny Vincourové a slovenských Antona Čierného, Ilony Nemeth, Vanesy Hardi, Robo Kočana, Dušana Zahoranského a dalších.