Williamsova dcera opustila sociální sítě, chodily jí fotky otcova těla

Účty na Twitteru a Instagramu Williamsová opustila poté, co jí nejméně dva lidé posílali fotografie, na nichž bylo údajně mrtvé tělo jejího otce, a další nepříjemné vzkazy.

„Omlouvám se. Měla bych se nad to povznést. Tuhle aplikaci smažu ze svých zařízení na hodně dlouho, možná navždy. To ukáže čas. Sbohem,“ napsala ve svém posledním vzkazu na Twitteru.

Tento případ podle zpravodajského serveru CNN dokazuje, že v anonymitě internetu se někteří lidé dokážou chovat hrozně bez ohledu na situaci.

Williamsová ještě před svým odchodem požádala příznivce, aby podobné obtěžující účty hlásili jako nevhodné. Ale podle jejích slov si dotyční po vymazání zjevně vytvořili další účet.

Také na Instagramu nechala vzkaz: „Na nějakou dobu tento účet opustím.“

K osobním útokům na adresu její či jejího otce se Williamsová vyjádřila, byť v lehčím duchu, také v prohlášení na serveru Tumblr.

„Pro všechny, kdo posílají milá slova s díky za to, že je otec dokázal rozesmát: Vězte, že to byla jedna z jeho nejoblíbenějších věcí na světě, rozdávat lidem smích. A pokud jde o ty, co píší negativní věci: Vy vězte, že ta maličká, potměšilá část v něm právě posílá hejno holubů k vašemu domu, aby vám pokadili vaše čerstvě umyté auto. Protože on se taky rád zasmál,“ dodala Williamsová.