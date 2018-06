Zedníčková s břichem módu neřeší

Čtyřiatřicetiletá herečka předváděla dřív pro Klárou Nademlýnskou. Před třemi lety však návrhářka dala přednost topmodelce Tereze Maxové. "Klárka má malou firmičku a dvě by nás neutáhla," vysvětlila konec spolupráce.

Lucie je pohodářka, která si může dovolit řešit život podle svého potěšení. Klidně si dokáže představit, že bude s dítětem doma. "Určitě budu do Vánoc, pak se uvidí, chci se rozhodovat podle aktuálních nabídek. Mateřské povinnosti však považuji za důležitější, než práci."

Druhé dítě, které Lucie čeká se svým manželem Vítkem Pokorným, se má narodit v listopadu, ve znamení štíra. Ve stejném znamení se narodila Lucie i jejich syn Mikuláš, kterému bude sedm let. Ten začal teď chodit do první třídy. "Už od čtyř let čte a teď se mě pořád ptá, kdy už konečně začne ta škola. Zatím si jen kreslí a to on jako školu nebere."

Celá rodina už ví, zda se narodí holka, nebo kluk. Mají už pro dítě vybrané jméno, ale dopředu nic z toho prozradit nechtějí. Termín porodu lékaři stanovili právě na den Luciiných pětatřicetin. Zedníčková v takový dárek k narozeninám ale moc nevěří: "To by byla opravdu velká náhoda!"