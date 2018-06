Zedníčková do práce nepospíchá

Lucie teď nestojí o nic jiného než si ho pořádně užít.

„Kdybych se už nikdy nemusela vracet do práce, nevrátila bych se. Rozhodně si alespoň v nejbližší době nechci tyhle hezké chvíle kazit. Ale nikdy neříkej nikdy. Nárazový dabing a moderování akcí bych určitě zvládla a o zajímavé filmové nabídce za zajímavý honorář bych asi taky uvažovala, ale jinak se chci věnovat dětem,“ říká Zedníčková.

Pomáhá jí syn Mikuláš

Mateřskou dovolenou zatím plánuje nejméně do příštích Vánoc. S pracovními závazky si hlavu neláme. Zálety na Nově byly zrušeny a hrát v zájezdovém divadle Háta, kde má angažmá, zatím nemůže. „Kojím, a jestli to půjde stejně jako u Mikuláše, budu kojit rok. Kdyby to bylo nutné a neměli bychom co do pusy, taky by to šlo nějak udělat. Ale když nemusím a Vítek nás uživí, ani mě to nenapadne. Práce se mi nezdá zase tak podstatná, abych se do ní hrnula. Nechci teď ani držet nějaké diety a hubnout. Jsem prostě úplně jinde. Vedle miminka mám doma navíc prvňáčka a dávno mám jasno v tom, že děti jsou v životě mnohem důležitější než nějaká kariéra. Kromě toho, že dělat hvězdnou kariéru na pár metrech čtverečních, které v naší zemi jsou, je legrace.“

Dvojnásobná maminka si nemůže vynachválit sedmiletý odstup, který má mezi svými dětmi. Navíc je šťastná, že Amelii, které vymyslel jméno její otec Vítek Pokorný, přijal syn Mikuláš bez problémů. „Je to úžasný kluk, který se o sebe dovede postarat. Už se například sám večer osprchuje nebo chápe, když se mu nemůžu hned věnovat, protože zrovna běhám kolem malé. Nějaké žárlení u nás neexistuje. Naopak. Pořád ji chce chovat a pusinkovat. A je to ohromný pomocník. Pomáhá mi třeba s koupáním, když Vítek není doma.“

Další dítě zatím neplánuje

Pohlaví dítěte znala už ve čtvrtém měsíci těhotenství. „Byla jsem na amniocentéze, kterou mi doporučil můj gynekolog, doktor Kulovaný, na kterého ostatně nedám dopustit. Tam jsem se dozvěděla, že to bude holka. Na zdravotnický personál mám vůbec štěstí. V porodnici v Motole jsem byla nadšená ze sestřiček a znovu se mi potvrdilo, že všechno je o lidech. Když se k sobě chovají mile, je jedno, kde člověk leží. Já si z toho nadstandardního pokoje nepamatuju skoro nic, ale nezapomenu na to, jak se tam sestřičky chovaly hezky nejen ke mně, ale ke všem maminkám. Jsem jim za to moc vděčná a patří jim můj veliký dík. Až budu rodit příště, jdu zase tam.“

Prozatím další přírůstek do rodiny neplánuje. O čem však vážně přemýšlí, je cestování. Je totiž velkým koníčkem obou partnerů a děti prý v něm nejsou rozhodně žádnou překážkou. Důkazem je, že Amelii už koupili cestovní postýlku a plánují cestu k moři. „Uvidím, jak na tom holka bude, a určitě se o možnosti vycestovat s ní poradím nejdřív s dětskou doktorkou. Nejsem kaskadér. A když bude všechno ideální a obě děti budou v pořádku, vyrazíme na konci března někam k moři,“ říká Zedníčková.