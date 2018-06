Zedníček: Ženy jsem nikdy nepochopil

Neznámí mladíci z Brna - já, Barťák a Heřman

Zvolil jsem Klausovu cestu

Ženské chyby

Možná se vrátím na venkov

Pavel Zedníček

Populární herec, mezi přáteli známý jako Čmaňa, se narodil 1. listopadu 1949 v Hošticích-Herolticích na Vyškovsku. Ve Zlíně vystudoval kožařskou průmyslovku, poté herectví na brněnské JAMU. Z Činoherního studia v Ústí nad Labem přešel roku 1977 do pražského, velmi populárního Divadla Na zábradlí, kde působil až do roku 1991.

Na co je hrdý? "Že jsem Brankáře vydržel hrát čtyřistakrát za sebou, že jsem vydržel sám na jevišti dvě hodiny a lidi se nenudili." Herec hovoří o "divadle jednoho herce" nazvaném Osamělost fotbalového brankáře v režii Evalda Schorma. Pavel Zedníček také zakládal Divadlo Bez zábradlí.

Ve filmu hrál naposledy drvoštěpa Dence v pohádce Lotrando a Zubejda (1996). Známý je ze seriálů Chobotnice z druhého patra, Sanitka nebo Malý pitaval z velkého města. Uváděl soutěž Ptákoviny a především Kufr - ta koncem roku po dvanácti letech končí.

V současnosti připravuje novou soutěž pro televizi Prima, účinkuje v muzikálu Galileo a divadelních komediích Natěrač a Jako jedna rodina.

Od dubna 2002 je rozvedený, s bývalou manželkou Táňou ani s nevlastní dcerou Lucií se nestýká.

Pavel Zedníček před vystoupením v představení Richard III. Herec Pavel Zedníček pózoval pro fotografy v objetí neznámé blondýnky.

Hezké slovo, plácáte.Neomlouvejte se. Ale já se v tom neplácám, i když to tak možná vypadá. Opravdu nejsem jejich znalec a nebudu do konce života, ale právě teď si užívám svobodu. Když slyším od kamarádů, jak je manželky sprdly kvůli nějaké ptákovině, když mi kolegové říkají: Musím si dát panáka, už zase mě ta moje deptá... Tak si vždycky pomyslím - ježišmarja, není mi líp?Tak nějak, i když já jsem tam nebyl svobodný. Byl jsem jediný, kdo si z Brna přivezl přítelkyni. Bartoška s Heřmánkem, ti svobodní byli, ale já si dotáhl do lesa dříví. Kluci mohli kdykoli někam jít a já s ní často musel zůstávat doma...To byly čtyři nejlepší roky mého života. Přišel jsem tam z menšího města, a kdybych neudělal přijímačky, tak jsem zůstal někde na kožařině a dnes bych byl vedoucím dílny ve Svitu.Možná bych zabrousil do Vizovic do ochotnického krůžku, ale nevím.Myslím, že nad nějakou kariérou tenkrát nikdo z nás nepřemýšlel. Nemysleli jsme na práci v Praze, ani vtelevizi, nám se líbilo blbnout vDivadle Husa na provázku. Ale už tenkrát jsem koukal na Bolču Polívku, který dělal svoje představení Vize a metamorfózy strýce Macalíka a byl hodně šikovný. A on se nezměnil, furt si blbne a dělá ty kraviny... Zrovna teď jsem se vrátil zjeho farmy, kde jsme spolu seděli asi do tří do rána, opékali si buřty, kecali...To mrzelo hlavně Míru Donutila, což byl tehdy můj nejbližší druh. Když jsem odešel, tak na mě byl trošku naštvanej...No, hodně nasranej byl. Kurňa, už jsme měli Provázek, já jsem byl před podpisem smlouvy, a pak se to nějak vyvrbilo, že jsme s Jirkou Bartoškou a Heřmanem odešli do toho Ústí.Tam se to zhoršilo, no... Začátkem devadesátých let jsme založili Divadlo Bez zábradlí, ale Karel měl větší plány, než jsme si my ostatní představovali. Chtěl se stát ředitelem, za tím si tvrdě šel, a nakonec se mu to vyplatilo. Potom nás už nejspíš nepotřeboval, tak řekl, kluci, jděte, nazdar. Ale že bychom se teď nenáviděli na život a na smrt, to ne. Nenávidět neumím, na to jsem blbej.Všechny inscenace jsme dělali spolu, jednou hrál Barťák velkou roli, pak Heřmánek, potom zase já a oni mi přihrávali... Vzpomínám na první cestu do Ústí v trabantu mého táty. Barťák dodnes tvrdí, že v takovém autem už nikdy nejel, že to bylo jako v nejhorší vlakové třídě... Prostě hrůzostrašná cesta. Ale na jejím konci jsem získali první angažmá a všichni pak měli stejné peníze, asi třináct set hrubého. Žili jsme od výplaty k výplatě a byl tam bar, kde jsme si půjčovali peníze a pili na dluh, takže když jsme dostali zálohu, tak jsme ji tam hodili a ještě pořád další dvě kila dlužili. Bylo to z ruky do huby, ale úžasné.Ano, tušil jsem, že tam dělal kulisáka a později dramaturga, ale jinak se o tom nemluvilo. Jeho jméno se před námi nesmělo vyslovit.V té době ne. Začal tam chodit až koncem osmdesátých let, vždycky v zelené bundě, s Olinou si s náma sedli, dali si vínečko, popíjeli... Kecali jsme a ředitel byl pak strašně naštvaný, protože to musel vždycky někde nahlásit. Sprdnul kvůli tomu celé divadlo, ale bylo to jen takové bububu.Věděli jsme to, ve zprávách se otom mluvilo, ale po nás nikdo nic podepsat nechtěl. My mladí z Brna jsme byli absolutně neznámí... A měli jsme tolik práce, že jsme zkoušeli, a vzdor proti režimu byl vždycky jen v představeních.No kdybyste viděl Bratry Karamazovy, Hamleta nebo Maratón... Režisér Evald Schorm to dělal tak, že si diváci vždycky našli svoje - obraz doby byl v tom představení zakódovaný. Proto byly ty velké fronty na lístky.Někdy začátkem devadesátých let mě poprvé pozval. Paní Livia makala na zahrádce, on psal projevy, tak jsme si dali slivovičku, o pár dní později se zase on stavil na pivčo. Byl ministr financí, když jsme si šli občas sednout do takové slepičárny, v níž byly sedačky z autobusu a naražený sud piva obložený polystyrenem... Tam jsme si povídali.Dnes k němu mám stejný vztah jako tenkrát. Beru ho jako vzdělaného a prima chlapa.Ano, jsem ódeesák, zvolil jsem Klausovu cestu a nikdy jsem o ní nepochyboval. To jen novináři toho dost pokazí - Klaus je pro ně terčem, on jako by mohl za všechno špatné. Kurňa, vždyť do Špidly se skoro vůbec nešije.Vždycky jsem se o to zajímal, noviny si přečtu každý den.Klidně to můžu říct - volil jsem ano, protože jsem si říkal, že tam stejně vstoupíme, ať tak či onak. A jestli to bude teď, nebo později, to už je jedno.Určitě. Já si nestěžuju, každá doba má své, ale dneska je skvělé, že tu sedíme a řekneme si, hele, za dvě hodiny vyrazíme na kafe do Vídně. Občas si vzpomenu, jak jsem jezdíval domů do Zlína a u Brna byla odbočka na Vídeň. To jsem si vždycky říkal: Proč já tam nemůžu?Nemohl, protože mně bylo vždycky tak blbě, že to nešlo. A to mám dodnes, vždycky je mi druhý den šoufl. Jsou lidi, kteří si v takové chvíli dají vyprošťováka, ale já do sebe cpu sifony. A ještě k tomu mám morální kocoviny - kolikrát já si nepamatoval, co jsem vyváděl, jestli jsem někoho neurážel... Takže ze mě se alkoholik stát nemohl a nemůže.To chození po soudech mi otrávilo život. Já vždycky říkám, že jsme dospělí a měli bychom se rozumně dohodnout, ale když druhá strana nechce... To je něco úděsného. Život je kratičký a nádherný a já si ho nechci kazit krávovinama, ale jsou okolo kazisvěti, kteří nemají rádi, když je někomu dobře. Stávalo se, že jsem třeba šel k rozvodovému soudu v den svých narozenin a mám pocit, že si mě někdo schválně pozval na den, kdy se má člověk radovat.U nás moc nebyl ten úsměv ženy.Nakonec to nedostane. Soudy rozhodly, že se slušně rozvedeme a nějak se domluvíme. Tím ty nehorázné požadavky padly a my našli střední cestu. Hlavně, že už mám klid - život je opravdu krátký.Ne, rozhodně ne. To bych se zbláznil. Dělal bych už jenom na ni a sám bych si nic neužil. V naší branži, když nějaký čas nedostanete práci, tak toho najednou moc nemáte, to je jako u podnikatelů.Nevím, co jsem pokazil, opravdu ne. Snažil jsem se. Nikdo mi neřekl, že jsem něco udělal špatně, naopak, ona vždycky uznávala, že měla hezké dětství. Bude v tom nějaký tlak z jiné strany, možná ze strany manželky. Dneska mě na tom mrzí hlavně ten mladej, vnuk Mikuláš - naposledy jsem ho viděl, když mu byl rok a půl, a dneska je mu pomalu šest.Dlouho to bylo bezvadné, určitě nemůžu říct, že bych na všechno vzpomínal špatně. Nenapadlo by mě, že se budu rozvádět, protože třeba naši dnes slaví diamantovou svatbu, žijou spolu od začátku až do konce a neudělají jeden bez druhého ani ránu... Ale svět se asi mění.Víte, lidi si ve vztahu neumějí dát navzájem svobodu a ani u nás se to nepovedlo. Mně se strašně líbí manželství Milana Svobody a Jany Paulové - chtěl jsem třeba, aby se mnou jela Jana do Mexika, a ona říkala, no jo, ale já jsem se teď vrátila z Ameriky, nebyla jsem dlouho doma... Já na to: Zeptej se Milana. Ona mu u snídaně nenápadně říká, hele, ten Čmaňa je úplně blbec, chce jet do Mexika, ale to já asi nemůžu... A on jí odpověděl: Proč bys nejela? Já jsem si tě nebral proto, abych ti vzal svobodu.Ale proč? Když člověk bude chtít něco provést, tak tu takzvanou nevěru provede během pěti minut za rohem.Aby byla tichá a svobodomyslná. Aby nežárlila na chlapské koníčky, což ženy často dělají... Nechápou, že jsme hraví a blbneme jak děcka do sta let, když se jich dožijeme. Ženský to neumějí.To je pravda. Ale moje manželka po čase žárlila i na to divadlo.Určitě. Takový su furt.Něco jsem natočil a možná ještě natočím. Ale je to záležitost režisérů a taky člověk musí mít kliku. Ocitnout se v dobré partě lidí. Možná jsem měl poslední dobou málo kliky, takže jsem poslední film dělal v šestadevadesátém roce - Lotranda a Zubejdu.To ne. I když říkám si, kurňa, rád bych si zahrál, s touhle partou opravdu rád, ale asi se jim nehodím typově do karet. Nebo jsem se s nima možná málo stýkal...Asi jo. Na Silvestra bude poslední díl.Mě to nijak neobtěžovalo, bylo to jen jednou měsíčně. A jsem docela rád, že Kufr tak dlouho vydržel, dvanáct let. Sledovanost byla pořád dobrá, ale v televizi se rozhodli, že už je čas nahradit ho něčím jiným.Samozřejmě, člověk přichází o příjem. Ale na Primě mi nabídli soutěž novou - budu provázet takovým hledáním nových Rosáků, Ebenů a Dejdarů, prostě moderátorských talentů.Nakonec ne, ale přemýšlel jsem o tom. Co kdyby to štěstí přišlo?I tolik milionů se dá rychle utratit - větší část z výhry bychom mohli nechat v téhle hospodě a párkrát bychom si zajeli do Mexika.Tam to mám rád. Zvlášť, když jsem si teď začal dělat kurz potápění... Což se mi bude hodit i na Šalamounech, kam se chystám příští rok. Kamarád z Vizovic koupil ostrov, asi 30 hektarů, a chce, abychom tam vztyčili valašskou vlajku. A Bolek už nechce cestovat, tak asi vyšle mě.Kovářem se už asi nestanu, ale jinak se vůbec ničemu nebráním. Najednou se může stát, že mi prdne v kouli a zmizím - u Bolka už mám svůj pokojíček i koně, teď se tam staví nové stáje... To bude práce!