Zedníček skočil do postele s Paulovou, poté zapil šest křížků

Oslava jubilea spojená i s oslavou desetiletého výročí Divadla Kalich začala pěkně zostra. Zedníček se totiž v rámci premiéry hry Zamilovat se, kterou sám vybral do repertoáru divadla, dostal mimo jiné s kolegyní Janou Paulovou do postele.

Tam se totiž odehrává jedna z odvážných scén. Ovšem scén velmi decentních. Nemuseli se při ní tedy červenat ani její aktéři a ani jejich partneři, Hanka Kousalová a Milan Svoboda sedící v publiku.

Jestli se někdo červenal, byl to Karel Gott, kterému ovšem pleť zabarvilo už týden trvající nachlazení. Do divadla dorazil s manželkou Ivanou a vyvrátil informace o tom, že by měli doma tichou domácnost kvůli jeho zdviženému prostředníku, který "poslal" přes televizní obrazovky svým nepřátelům. "Tichou domácnost jsme neměli, to bylo přehnané. Je ale pravda, že se Ivance to gesto nelíbilo, říkala, že se ke mně nehodí," přiznal Gott.

I přes zdravotní indispozici se z divadla na chvíli přesunul do Solidní nejistoty, kde oslavy pokračovaly. Tam také předvedl svůj dosud utajovaný dárek určený kamarádovi Čmaňovi - kolečko plné zahradního nářadí. Zřejmě věděl, že Zedníček koupil domek na Karlštejně, rekonstruuje ho a brzy se do něj bude stěhovat, tak se mu praktický dárek hodí. Obraz, který možná kdekdo od zpěváka ovládajícího kromě svých hlasivek bravurně také štětec, dostal tentokrát Zedníček od Bolka Polívky.

Společně pak zavzpomínali na oslavu padesátin, kdy Zedníček po bouřlivé oslavě na Polívkově farmě přišel o hlas a nemohl týden hrát v muzikálu Janka Ledeckého Hamlet, který divadelní éru Kalichu otevíral. "Ředitel a producent divadla mi to tenkrát odpustil a jsem mu za to vděčný. Už deset let totiž můžu působit na téhle scéně a hrát tady věci, které mě baví, s kolegy, kteří jsou mi milí," uvedl Zedníček.

Nevyspalý, ale opálený se zúčastnil oslav také Jiří Bartoška. Využil státního svátku a prodlouženého volna ke krátké dovolené. "Dnes jsme se vrátili z Turecka, bylo tam náderně, vstávali jsme ale ve čtyři ráno, tak nejsem zrovna nejvyspalejší," vysvětlil herec a prezident. "První informace, která mě doma zastihla, byla ta, že se Paroubkovi narodila dcera," dodal.

Oslavy deseti let divadla patřily také muzikálovým hercům Petru Kolářovi, který dorazil s těhotnou manželkou Zuzanou, Petru Mukovi, Bohouši Josefovi nebo Petru Pečenému.