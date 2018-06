Zedníček s Kousalovou oslavili výročí

Oslavy se však odehrávaly až vpodvečer. Odpoledne všichni strávili na letišti, kde byl očekáván přílet Bolka Polívky.

Nakonec dorazil autem a před sychravým počasím se šel schovat do místního bufetu, kde už čekala na svoje vystoupení skupina Maxim Turbulenc.

„Moc na to nekoukejte, je toho tady málo,“ varoval je Polívka, když zachytil jejich pohledy. Směřovaly k obloženým talířům.

„Maxíci“ se rozrostou

S Bolkem Polívkou však žádná velká sranda jinak nebyla. „Není mi moc do mluvení, protože tady mám ještě spousty povinností,“ utrousil. Herec se totiž odhodlal skočit padákem, z čehož však vinou špatného počasí nakonec sešlo. Pavel Zedníček se aspoň nasoukal do kombinézy, aby nezkazil legraci, a doprovázen valašským králem, pro kterého se žádný adekvátní obleček nenašel, si nastoupil do letadla.

„Maxíci“ už mezitím dávali k dobru Jede jede mašinka a další hity, které hodlají vydat na dvojcédéčku Sakum Prdum. Byli však taky pořádně nervózní, protože je čekala další štace, a Kyklop (bratr imitátora Kamila Emanuela Gotta) se navíc v myšlenkách soustavně vracel ke své manželce, která by měla každým dnem porodit dvojčata.

Náhlovský čekal návštěvu

Na letišti se ukázal i Josef Alois Náhlovský. Přijel coby člen poroty, ale překvapivě sdělil, že nakonec hodnotit nebude, protože by byl podezříván z podjatosti. V jednom ze soutěžních snímků mu totiž nabízeli roli a on se cítil za tu přízeň zavázán. Náhlovský s sebou přivezl krátký film Konec amerického ninži v Čechách. „Natočili jsme to za jeden den, takže je to nízkorozpočtový snímek. Trvá jenom osm a půl minuty a je určený hlavně mladým, protože ti, když přijdou do kina, už se těší, až to skončí, aby své děvče mohli odtáhnout tam, kam chtějí.“ Náhlovský problémy „nedočkavců“ zná. Sám také čekal návštěvu, protože když dostal ubytování v jednolůžkovém pokoji, protestoval tak dlouho, dokud mu ho nevyměnili za dvojlůžák.

Bolek Polívka, který večer na zámku pronesl slavnostní přípitek, překvapivě odhalil, že je i sponzorem párty. Rozlévalo se na ní víno, které sám distribuuje. „Tak teď už vím, proč mě sem Zedníček každý rok tak srdečně zve,“ komentoval situaci. Jeho kolega, se kterým firmu už tři roky provozuje, pak karton „toho lepšího“ pustil mezi své přátele v rockovém klubu.