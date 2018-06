Zedníček překvapí v Americe Gotta

14:35 , aktualizováno 14:35

Pavel Zedníček odletěl včera do New Yorku. V jednom ze zavazadel měl pečlivě zabalené dvě skleničky. Na jedné stál nápis "Pro Ivanku", na druhé "Pro Karla". "Je to ruční práce. Když jsem se dozvěděl, že Karel slaví v New Yorku narozeniny, řekl jsem si, že ho tam překvapím a přivezu mu dárek. Už se těším, až mu ho předám a potřesu mu pravicí," říká Zedníček.