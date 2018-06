Zedníček: Diváci se beze mne obejdou

"Rozhodně nejsem člověk, který by propadal depresím. Když na mě padne nepřízeň zimního počasí, tak prostě zmizím do tepla. Protože teď nemohu z pracovních důvodů odejet, tak odcestuji až v únoru. Těším se, že opět vyrazím do Mexika, na takový ostrůvek v Karibiku, kde jsem vždycky dvě až tři neděle se svými přáteli," svěřil se populární herec zvaný Čmaňa.

Letos poprvé tam poletí se svou přítelkyní Hankou Kousalovou. "Budeme se potápět u korálových útesů. Já vím, že Karel Zich se také potápěl, a pak odešel do nenávratna, ale věřím na osud, co se má stát, tak se stane. Konečně, diváci by se beze mne obešli," řekl s úsměvem Pavel Zedníček, čerstvý pětapadesátník.

"Já jsem je vůbec nechtěl slavit. Říkal jsem si, kurňa, pětapadesát, no a co. Z toho se nezblázním. Nakonec jsem to jeden den musel slavit. Ale rozhodně do delíria jsem neupadl. Ani ze života nemám delírium. Spíš z něj mám občas radost. Například nedávno jsem hrál s Janou Paulovou hru Bez předsudků ve starém bolševickém kulturáku ve Zlíně. Bylo vyprodáno všech šest set míst, lidé plácali jak diví, pak jsme šli do sklípku, popíjeli ještě burčák, bylo to skvělé. Vždycky mám radost, když se lidé baví, smějí a mají veselé oči," poznamenal Pavel Zedníček.