Zedníček bude moderátor Slivovize

Momentálně se prý zaměřil na zpravodajství a počasí.



Ředitelem Slivovize bude samozřejmě valašský král Bolek Polívka, což je prý naprosto logické.

Alespoň podle Pavla Zedníčka, který, má-li jen trochu času, nikdy nezapomene na svého koně Tima Abrahama Čmaňu, ustájeného na Bolkově farmě v Olšanech.

Ostatně, Tim je osobním darem od samotného krále. Pokud se Čmaňa na farmu dostane, velmi rád si na koni vyjede. "Je to pro mě ohromná relaxace," svěřil se.

A jaké jsou další pracovní povinnosti Pavla Zedníčka? "Od nové sezóny pokračuji v muzikálu Galileo, v Natěrači a ve hře Jako jedna rodina, vše v Divadle Kalich," konstatoval.



A co další divadelní projekty? To se podle Zedníčka uvidí po Novém roce. "Představení hry Richard III. mělo sice pokračovat, ale divadlo poničily loňské povodně. Je to tam ještě celé mokré a podmáčené. Možná, že se v tomto úspěšném projektu bude pokračovat příští rok," konstatoval herec.



Richarda III. hrál Zedníček podle vlastních slov velice rád a dokonce prý měl občas i pocit, že v některých situacích, které nastávají běžně kolem nás, by neškodilo chovat se jako on.