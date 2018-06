Žebříčku nejvlivnějších gayů a lesbiček kraluje Langerová

Rozhovor Odpovídá Janis Sidovský V žebříčku gay a lesbických osobností se stále držíte velmi vysoko – jak vy sám se snažíte homosexuální menšině pomáhat? V čem je ta pomoc potřebná?

Žebříček, pokud vím, není pořadím gay aktivistů s největšími zásluhami, protože mezi ně nepatřím. Debat, například o homofobii, se účastním proto, že mi některé věci nejsou jedno a dělám to především jako občan. Myslím, že dnes už není doba, kdy by gayové museli chodit s transparenty, řekl bych, že ani není potřeba na orientaci upozorňovat. A současně není ani důvod ji tajit. Snažím se dělat dobře svoji práci a přitom se netvářit, že s gayi nemám nic společného. Myslíte si, že se vnímání gayů a lesbiček opravdu posunulo dopředu?

Ano, a ke změně pomáhají osobnosti, jako jsou třeba Martina Navrátilová, Gustav Slamečka nebo Aneta Langerová. Právě díky nim se mění mediální obraz minority, protože boří zažitá schémata. Předsudky mnohdy vznikají z neznalosti a díky tomu, že lidé budou znát konkrétní gaye a lesby, se jejich vnímání minority mění k lepšímu. Jak se díváte na kauzu Dušek – mohly jeho výpady vůči gayům této menšině nějak paradoxně pomoci, nebo spíše škodily?

Odborář Dušek se za svoje výroky omluvil, což hodnotím pozitivně. Možná neomaleně řekl něco, co zaslechl v putyce, ale tím, že svoje slova vzal zpátky, připustil jejich omezenost a nesprávnost jednání, které pranýřuje okolí kvůli orientaci. O sexuální orientaci Anety Langerové se dlouho spekulovalo, letos to přiznala. Jste rád, že se tak stalo?

Poslal jsem jí i její partnerce sms, že mám radost. Aneta je dokladem, že coming out celebrit neznamená konec kariéry a moc jí držím palce, aby se v sobotu na cenách Anděl stala zpěvačkou roku.