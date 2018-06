Policisté ale jenom pomáhali soukromému detektivovi, který po něm pátral z pověření chilské advokátní kanceláře vyřizující pozůstalost po jeho bývalé manželce.

Jde o "pakatel" šest miliónů dolarů, které žena sama zdědila. Martíneze ustanovila svým jediným dědicem, přestože od ní před lety utekl s jinou.



Martínez se už několik let protlouká v Bolívii. Až do roku 1977 to však prý byl bohatý vývozce.