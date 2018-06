Ze zpěvačky Nálepkové je farmářka

Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková to s farmařením myslí vážně. Z původních dvanácti ovcí, které si pořídila před rokem, je dnes pořádné stádo. Všechny totiž nedávno přivedly na svět postupně pětadvacet jehňat.

Její zpočátku kusé informace o chovu ovcí, které se dočetla z knih a vyzvěděla u odborníků, se pomalu rozrůstají. „Už vím, že ovce jsou březí pět měsíců a porodu se říká bahnění. Dokonce jsem u něj byla a musím říct, že to není nic dramatického. Některá ovce bečela víc, jiná míň, další byla vyplašená,“ vypráví Nálepková.

Příchod jehňat na svět daleko pečlivěji hlídal partner Světlany Nálepkové. Po telefonu ještě konzultoval celý akt s chovatelem. „Ujišťoval nás, že i když jsou to prvorodičky, měly by to zvládnout samy. A taky že ano. Břéťa jen pomáhal s vytřením jehňat do sucha. Přišla totiž na svět v těch velkých mrazech, tak se bál, aby nenastydla. Taky kvůli tomu musela namísto do salaše na louce do stodoly, kde jim Břéťa udělal improvizovanou porodnici s kotci. Bylo to docela veselé. Bahnily se třeba i tři najednou, takže se kotce přistavovaly, pak se zase rušily. A celé to trvalo skoro měsíc,“ líčí Nálepková, jež dala jméno jen jednomu z jehňat – Pepíček Mlíčko. „Měl namále, zachraňovali jsme ho a teď ho dokrmujeme. Napoprvé jsme ale vůbec úspěšní. Přišli jsme jen o jedno jehně.“

S úsměvem vzpomíná na chvíle, kdy si od chovatele půjčili berana. „Hned se pustil do práce. Měl by odborně řečeno oprskat patnáct ovcí. Samozřejmě ne naráz. Nějakou dobu to trvá, závisí to na tom, kdy má která ovce dobu říje. Chovatel nám po dvou měsících volal, že u jeho vlastních ovcí se beran zrovna moc nevyznamenal, tak ať jim pro jistotu necháme udělat ultrazvuk. Už jsme si začali berana dobírat a smát se mu, ale nakonec jsme se mu museli v duchu omluvit. Veterinář totiž zjistil, že jsou březí všechny.“

Ovce zatím s partnerem chovají na zkoušku, chtějí se nejprve seznámit s tím, co to obnáší. „Když to půjde, budeme je chovat na maso. Rozhodně by ale práce kolem nich ležela hlavně na Břéťovi. Já žiju nadále svým šíleným životem a nic jiného nestíhám,“ říká Nálepková, která kromě účinkování v komediích v Divadle Radka Brzobohatého, v Divadle Metro a U Hasičů už druhým rokem jezdí s muzikálem o Edith Piaf. Vystupuje a zpívá na komerčních akcích. Ve švýcarském Luganu byla zrovna před pár dny překvapením večera a měla velký úspěch. Připravuje také novou desku. „Tentokrát to nebude hudba dvacátých a třicátých let, ale chci zkusit šansonové písničky v moderním hávu. A na podzim chystám velký projekt, ale to je ještě tajemství.“