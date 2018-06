Nervózní zpěváci, zrádná technika i boty a plachá favoritka soutěže

Pár minut před začátkem přenosu proběhlo měření decibelů hlasitosti. Zvláště mladé fanynky řvaly jako o život a téměř jsem ohluchl, stejně jako fotografové sedící vedle. Měření a prověřování fanklubů zpěváků ze strany najatého baviče bylo ale méně "bolestivé" než snaha pobavit lidi profily soutěžících, nebo zkouškou mexické vlny, která se ale nakonec nerealizovala.

Nesmělo chybět poslední upozornění, aby lidi povzbuzovali, ale nedupali, protože se třesou kamery a nácvik potlesků. Mnohé diváky trochu vyděsila také informace, že během téměř tříhodinového přenosu budou jen čtyři přestávky.

Mareš není Maxa

Koučové Pepa Vojtek, Michal David, Dara Rolins a Rytmus se do křesel posadili pět minut před začátkem přímého přenosu. Po nich se na pódiu objevili moderátoři Leoš Mareš a Tina.

"Leoš je divný," prohlásila jedna mladá blondýnka sedící vedle mne.

"No to není Martin Maxa... Víš jak vypadá Martin Maxa?" ptala se jí kamarádka, která byla později nešťastná, že se hned během první přestávky nedostala ani k moderátorům, ani koučům, aby získala podpis.

Leoš Mareš na generálce

"Nemáte někdo pomlázku navíc? Zapomněl jsem ji koupit," snažil se diváky pobavit Pepa Vojtek jen pár vteřin před začátkem show.



Rockeři v akci

Právě Vojtkův tým odstartoval soutěž písní Simply The Best a společně se soutěžícími si zazpíval i jejich kouč. Pak přišli na řadu samotní soutěžící.

Leoš Mareš si po výkonu Markéty Poulíčkové postěžoval, že zpěvačka se vedle něj cítí špatně. "Jseš děsně hubenej, já jsem krev a mléko," prohlásila Markéta.

Rockový duch Pepy Vojtka a jeho svěřenců se projevil i během vystoupení Jakuba Pohleho. Jeho kouč vzal do ruky kytaru a na pódiu šlehaly plameny.

Jakub Pohle

První kritiku si od Michala Davida a Rytmuse vyslechla Kristína Zakuciová kvůli svému afektu a grimasám. Leoš Mareš se snažil zavtipkovat a podle vzoru tenisty Radka Štěpánka podal zpěvačce ruku s vztyčeným prostředníčkem (více o kauze prostředníček zde).

Moderátor se později snažil bavit i dalšími vtípky ("Rytmus už sedí jako Pitr", nebo "Vím, že i mozek může být sexy"), což ale někdy místo salvy smíchu vyvolalo jen lehký úsměv.

Pak přišla první přestávka a fanoušci zaplavili prostor za kouči, kteří rozdávali podpisy. Daru předtím obletoval tým stylistů, kteří jí upravovali každý vlas.

Při vystoupení Daniela Mrózka padaly na pódium bublinky a moderátorka Tina je pak radši utřela mopem.

Nemocná Veronika

Divoká karta iDNES.cz Veronika Vrublová vystoupila po 21 hodině a v hledišti ji povzbuzovala rodina, která přijela až z Havířova. Veronice koučové vyčítali, že má ještě málo odzpívané.

"Zkus si trošku hlídat rytmus," zněla rada od Dary, která rozesmála celé hlediště.

Pobavil i Leoš Mareš když přečetl básničku, kterou dostala Veronika od svého fanouška Ondry.

Veronika Vrublová

"Jelikož jsem nemocná, snažila jsem se to dát tak, aby to nebyl nějaký velký trapas. Měla jsem blbou písničku, sama jsem ji nechtěla a dala jsem to tak, jak jsem to v danou chvíli cítila. Opravdu, jak Pepa říkal, před třemi dny jsem nemohla ani mluvit," prozradila po přenosu v zákulisí zpěvačka.

Vystoupení Barbory Švidraňové sklidilo obrovský potlesk a koučové pěli samou chválu. Diváci kolem mě se při potlesku nepostavili jen proto, že nám nad hlavami kroužila kamera na dlouhém rameně, tzv. jimmy jib, a štáb nás na ni několikrát upozorňoval.

"Tobě nefandit, může jen hluchý," prohlásila Dara.

Barbora Švidraňová

"Famózně zazpívaná Adele. Vysoká laťka právě padla," dodal Rytmus.

"Bylo to velmi fajn. Miluji tuto písničku. Miluji Adele, je to můj veliký vzor a ta atmosféra tady byla úžasná," zhodnotila po show svůj výkon Barbora, která stejně jako ostatní soutěžící přešla změnou image, což si můžete porovnat v naší galerii.

"Ty boty jsou dost vysoké a bolí to. Viděli jsme to i u Tiny, co musela přežít, ale vypadá to hezky. Tak pro krásu se trpí, co s tím," dodala zpěvačka, která narážela na to, že moderátorka Tina v zákulisí upadla. O tom ale později.

Svěřenci Rytmuse a selhání techniky

Rytmus uvedl svůj tým mixem dvou písní September od Earth, Wind & Fire a So What the Fuss od Stevieho Wondera. On sám hrál na bicí. Tu se však ukázala slabina přenosu a tou byli zvukaři. Několika zpěvákům se stalo, že neměli zapnuté mikrofony, a tak v televizi jen otvírali pusu. Stejný problém se zopakoval i při vstupech Leoše Mareše.

Adam Koubek

Zpěvačka Kristýna Daňhelová se po svém vystoupení pochlubila, že má v pokojíčku na zdech plakáty politiků. "Do politiky nemůže jít někdo s nízkým IQ," pobavila Kristýna publikum, které ji odměnilo potleskem.

Nasledovala vystoupení exotické Nikolety Spalasové, romantického Adama Koubka, kterému musel štáb přinést na pódium klavír. Bylo zábavné sledovat, jak rychle se ho snažili během krátkého medailonku dalšího zpěváka zase odnést.

"Oblíž mi gaštany" a pád Tiny

V týmu Rytmuse se o pozdvižení postaral zpěvák Juraj Zaujec, který na radu svého kouče pozměnil text písně Paľa Habery. Místo "Kúpim Ti pivo alebo teplé gaštany," zazpíval "Kúpim Ti pivo, alebo mi oblíž gaštany," což okomentovala i Tina, která právě po tomto vystoupení při odchodu z pódia do zákulisí upadla na vysokých botách a zbytek večera odmoderovala bosá (více zde).

VIDEO: Zdravotníci ošetřují moderátorku televizní show Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To ještě byly na programu vystoupení Michala Chrenka a velké favoritky Anny Veselovské, jejíž výkon postavil na nohy nejen kouče Rytmuse, ale i velkou část publika. Po skončení show se diváci vydali domů a na pódiu zatím pro novináře a fotografy pózovali koučové a soutěžící.

Konec dobrý, všechno dobré?

"Bylo to výborný. To co jsme si řekli, všichni splnili v mezích svých možností. V pondělí to budeme řešit, nechci nikoho unavovat a stresovat. Byl to první přenos, takže ta nervozita byla o to větší. Já jsem srdcař velikej, takže já jsem 'trpěl' za ně. Radši bych vzal tu nervozitu na sebe, aby oni byli klidnější na pódiu," svěřil se kouč Pepa Vojtek.

Fotografům ochotně pózovala i Anna Veselovská z týmu Rytmuse, která je podle některých velkou favoritkou. Na plachou dívku, která se prý chtěla stát popelářkou nebo jeptiškou, v zákulisí čekal tatínek.

"Aniččin výkon? Byl podle očekávání. Věřil jsme jí. Jsem rád, že ji označují za favoritku soutěže, já si myslím, že zpívat umí. Nervózní ale nejsem. Vždyť já ji slyším i když cvičí, jsem úplně klidný. I kdyby vypadla, tu nejde o to. Potřebovala se trošku zviditelnit. Ona by se ani sama nepřihlásila, to udělala její učitelka zpěvu. Mně se ptala, co já na to. Nechtěl jsem jí říct, že ne, tak jsem jí řekl, nech se otestuje," prozradil Ladislav Veselovský, který stejně jako jeho dcera působí neuvěřitelně pokorně.

Co zpívali soutěžící? Tým Pepy Vojtka Markéta Poulíčková - Left Outside Alone (Anastacia) Jakub Pohle - Born To Be Wild (Hinder) Kristína Zakuciová - Bad Romance (Lady Gaga) Daniel Mrózek - Angels (Robbie Williams) Veronika Vrublová - It’s My Life (John Bon Jovi) Barbora Švidraňová - Rolling In The Deep (Adele) Tým Pepy Vojtka Tým Rytmuse Tým Rytmuse Kristýna Daňhelová - Stronger (Kelly Clarkson) Nikoleta Spalasová - Halo (Beyonce) Juraj Zaujec - Držim ti miesto (Pavol Habera) Adam Koubek - Kiss From A Rose (Seal) Michal Chrenko - I Need A Dollar (Aloe Blacc) Anna Veselovská - Jar Of Hearts (Christina Perri)

Až na pár problémů se zvukem bylo první Finále Hlasu ČeskoSlovenska (alespoň z pohledu diváka v sále) skutečně kvalitní podívanou s dobrými zpěváky, z nichž však dva musí v pondělí večer soutěž opustit.

Velikonoční pomlázka

Ještě před večerním vyřazováním se ale mužští soutěžící vyřádili na svých kolegyních. Brzy ráno vtrhli do jejich pokojů v hotelu Praha, kde je zmrskali hlava nehlava a pořádně je polili vodou, aby jim dámy neuschly.