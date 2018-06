Ze Svobodové je zrzka, Basiková zkracovala. Sluší jim to?

"Tohle jsou to ty rychlé životní změny, za dvě hodinky je hotovo. Možná, že člověk vnitřně touží po jiné změně a holt do "odnesou vlasy". Pro ženskou je to nesnadnější," popisuje průběh své proměny Vendula Svobodová, z níž je teď zrzka.

Dříve a nyní

K výraznější změně vizáže naposledy přistoupila před třemi lety poté, co tragicky zemřel její bývalý manžel Karel Svoboda. Po několika měsících se ale vrátila k osvědčené blonďaté, přestože je její původní barvou kaštanový odstín.

"Patrik nic neříkal, úplně pochvalně to nevyznělo, ale kamarádkám se to líbilo," popisuje první reakce okolí Svobodová. "Ale úplnou upřímnost člověk čekat nemůže," dodává prezidentka nadace Kapka naděje.

Dříve a nyní

Novým účesem se chlubí i zpěvačka Bára Basiková, která na křest kalendáře Proměny 2010 přišla rovnou od kadeřníka. Jak uvedla, změna byla nutností, protože jemným vlasům musela přidávat hustotu pomocí umělých pramenů. "Takhle už se to nedalo nosit," řekla Basiková.

O něco radikálnější byla tanečnice Jovanka Skrčeská, jinak také partnerka zpěváka Josefa Vojtka, která se z blondýnky proměnila v tmavovlásku.

Dříve a nyní

"Vlasy jsem měla zničené, to je ten hlavní důvod, proč jsem šla zpět na původní tmavou. Nic víc v tom není," vysvětlila Skrčeská.

Jak to vidí odbornice Pokud jde o barvy, hitem jsou především přírodní odstíny jako zrzavé, mahagonové či studené, především stříbrné. "Účesy se celkově vracejí do třicátých let, takže kudrnaté vlny jsou absolutním hitem," zdůrazňuje Lenka Habartová z kadeřnictví Bomton. Ženy a dívky podle ní přicházejí s prosbou o radikální změnu v okamžiku, kdy na hlavě dlouho nic neměnily. U klientek, které jsou více usedlejší, se podobné změny musejí odehrát postupně. "Výjimkou jsou jen ženy, které dostanou dárkové poukazy od svých příbuzných nebo známých, a ty se většinou zcela poddají a touží po úplné změně," dodala Habartová.

