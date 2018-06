Ze Susan Boyle je modelka, pózovala pro módní časopis

Osmačtyřicetiletá rodačka ze Skotska nafotila sérii snímků pro prestižní dámský časopis Harper´s Bazaar, kde pózovala v nákladných modelech. Vizážisté jí také upravili a obarvili vlasy a pomocí makeupu zakryli nedostatky v obličeji. Ze Susan Boyle se rázem stal úplně jiný člověk.

Proti takovéto zásadní proměně talentované zpěvačky s lehkou mozkovou dysfunkcí ale už v průběhu soutěže protestovala jedna z porotců Amanda Holdenová, která se snažila zabránit svému kolegovi Simonu Cowellovi, aby nechal zpěvačku takto zkrášlit.

"Nenechám Simona Cowella vzít ji k zubaři a stejně tak ji nenechám jít ke kadeřníkovi," rozčilovala se před několika měsíci Holdenová. "Potřebuje zůstat taková, jaká je, protože to je důvod, proč ji milujeme. Vypadá jako kdokoliv z vaší ulice. Ve chvíli, kdy z ní uděláme upravenou dámu, bude rozmazlená," dodala Holdenová.



Boyle a její vydavatel Simon Cowell s Holdenovou ale nesouhlasí, stejně tak jako editorka Harper´s Bazaaru Laura Brownová. "Celá myšlenka focení byla velmi jednoduchá. Šlo o to, nafotit její krásné, ohromující a citlivé portréty. Bylo to její první focení, takže jsme toho tak brzy nemohli příliš udělat," řekla Brownová. Podle jejích slov Boyle už nyní působí jako profesionálka a celé focení s ní bylo velice příjemné a zábavné.

V rozhovoru pak Boyle zavzpomínala na svoji účast v soutěži a první vystoupení. Jak sama říká, stále ještě si zvyká na nový styl života. "Bude to chtít ještě trošku doladit, protože vím, že jsem doteď vedla uzavřený život. Mám životní zkušenosti, ale mentálně musím dospět. Ale všechno je to dobré," přiznala Boyle v magazínu. Zpěvačka, která trhla rekord ve sledovaností videí na YouTube, když její první vystoupení ze soutěže zhlédlo přes 130 milionů lidí, se z rodného Blackburnu přestěhovala do klidné části Londýna. Žije zde se svojí asistentkou a pracuje na albu, které by podle plánu mělo vyjít v listopadu.