Ze SuperStar vypadla další dívka

Nosková, která v neděli večer zazpívala píseň Don't Be Stupid, příliš nenadchla ani porotu. "Domnívám se, že rozdělávání ohně vám jde lépe, než zpívání," konstatoval Eduard Klezla.

"Na vás je strašně vidět, jak se snažíte. Snaží se všichni, ale nemělo by to být vidět," zhodnotil její výkon Ondřej Soukup.

Bez povšimnutí nemůže zůstat fakt, že mezi finalisty začíná výrazně ubývat dívek. Mezi posledními adepty na titul druhé české superstar jsou už jen dvě. Přesto 95 % sázkařů usuzuje, že se jedna z dívek opravdu stane superstar.

Po dvou kolech nadále zůstává favoritkou Gabriela Al Dhábba s kurzem 2,75:1 (za vložených sto korun můžete získat 275 korun) a za ní se dostala Klára Zaňková s kurzem 4,50:1.

A jak se na třetí soutěžní večer, který probíhal opět v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti, finalisté připravovali? "Odmalinka hraju na kytaru, takže je to v pohodě," říká Michal Hudček, který si folkovou a country muziku čas od času poslechne.

Podle Filipa Jankoviče hodně záleží na písničce. "V každém žánru je něco, co se dá vybrat, a tak jsem se snažil najít písničku, která mi sedne," vysvětluje mladý zpěvák.

Soutěžící mohli stejně jako v předchozím kole volit z patnácti zahraničních a stejného počtu českých písní, které určil dramaturg pořadu Rostislav Uher.

Paralelně se soutěží o pěvecké talenty probíhá na internetových stránkách televize Nova i soutěž o největší propadáky - Hvězdná pěchota. Avšak kdyby například Martina Čestická, soutěžící s číslem 6704, nebojovala o titul generála Hvězdné pěchoty, ale o titul SuperStar, třetí finálový úkol by jí dobře sedl. Při konkurzu totiž nezapomenutelně zpívala píseň o Divokém západě, kde kovboj jménem Oliver v plné parádě z koně seskočí a lasem zatočí.

Finalisté SuperStar

Vlastimil Horvát

Věk: 27

Povolání: tesař

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Petr Bende

Věk: 27 Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych chtěla těšit posluchače svou muzikou a zpěvem.

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Proč by mě lidé měli zvolit: Asi proto, že si na nic nehraju. Pro to, abych byl dobrý, udělám maximum. Až potom si mohu říci: Jsem na sebe hrdý.

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!

Z finále vypadly

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím. Jediné, co vím naprosto přesně, je, že budu vždycky zpívat od srdíčka.

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Budu se snažit být taková, jaká jsem, svá! Tím chci zaujmout.

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Pro moji i jejich radost.

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné

Proč by mě lidé měli zvolit: Uvidím, jestli porota a potom publikum ve mně objeví něco, proč bych měla být druhou českou superstar.