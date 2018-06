Ze sta dětí narozených v lednu se jmenuje sedm Jan nebo Tereza

Nejčastější jména jsou stabilní již několik let, mírný ústup zaznamenaly Lucie a Veroniky, které nahradily Michaely a Nikoly. U chlapců přetrvává obliba biblických jmen, ale proti předcházejícím výzkumům se narodilo výrazně více Dominiků, což je podle ČSÚ možné přičíst úspěchům českého hokejisty Haška.Z regionálního hlediska se nejvíce odlišuje Praha, kde za nejčastější Terezou následují Andulky a Kristýnky. Při volbě chlapeckého jména se nejvíce odchylují Západočeši, kde je na druhém místě Martin a na třetím Daniel. Na severní Moravě vede Dominik.Oblíbenost některých jmen se mění střídáním generací. Maminky dnešních dětí mají nejčastěji jméno Jana a pak s odstupy Lenka a Petra. Pouze ve středních Čechách jako třetí za Janou a Lenkou jsou Ivany. Muži častěji dědí otcovo jméno, zachovávají se zde tradice i obliba jmen apoštolů. Menší je i nabídka netradičních jmen jako Patrik, Natan, Narcis a Mario. Navíc se bere ohled na to, že sňatkem již nezmění příjmení. Nejčastější jména dnešních otců jsou Petr, Jiří a Pavel, za nimi s odstupem Martin a Jan. Výjimku tvoří pouze Praha s Tomášem na třetím místě. Celkově ovšem zmizela česká jména Jaroslav, Miroslav, Milan a Václav.Mezi dnešními babičkami a dědečky s náskokem vítězí Marie a Josef. U žen následují Anna a Jana. Jana a Marie jsou jediné, které se drží v první dvacítce po tři generace. Mezi dědečky následují za Josefem Jiří a Jan a František s Jaroslavem.V Praze patřila mezi nejoblíbenější také Eva, ve středních Čechách Jaroslava, v severních Věra a ve východních Hana. Na jihu Moravy to byla s Marií a Annou i Ludmila, na severu zase Zdeňka. Jana předhonili ve středních Čechách Jaroslavové, v západních Václavové, v severních a východních Františkové. Stálicemi ve všech generacích jsou kromě Jiřího a Jana i Petr s Pavlem.Působením různých vlivů se obliba jmen mění. Na úkor dlouho používaných, jako jsou Hana, Eva, Ivana, Dana, Alena a další, se nyní rodí Nikoly, Kristýny, Veroniky, Anety, Natálie, Dominiky. Naopak dnes oblíbeného Tomáše, Jakuba, Martina, Lukáše by bylo obtížné hledat u nejstarší generace.