Ze slovenské čistírny se k majiteli vrátily tisíce eur vyprané

Nevšimla si totiž 2500 eur zastrčených v kapse obleku. A přehlédly je i pracovnice v čistírně, takže oblek putoval do pračky i s penězi.

Bankovkám nicméně praní neublížilo a podle internetového portálu SME.sk se ke svým majitelům vrátily čistší než dříve. - více čtěte o zjištění SME.sk zde

"Šok přišel, když se mne týden poté, co jsem oblek odnesla do čistírny, manžel zeptal, kde je. A co víc, kde jsou peníze, které byly v kapse," svěřila se žena. S pomocí dcery se spojila s majitelkou čistírny a ta po řadě kontrolních otázek uznala, že vyprané peníze zákaznici patří.

Majitelka firmy připustila, že pracovnice při přebírání občas něco v oděvech přehlédnou. Obleky mívají postranní kapsičky, v nichž se věci zachytávají. Kromě peněz jsou obvyklým zapomenutým předmětem klíče od auta nebo doklady.