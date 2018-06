Ze Semelky si utahují kolegové, špatně vidí a má před operací

Terčem všeobecného veselí byl především Lešek Semelka, který bude s Jiřím Zonygou alternovat Malého Johna. Má totiž krátce po operaci očí, a tak ještě špatně viděl na texty. Sice se za to všem přítomným kolegům omluvil, ale těm to nezabránilo v pokřikování: "Lešku, víš alespoň, kde jsi?", "Lešku, mikrofon je vepředu...trochu víc napravo!" a podobně. Korunu tomu nasadila Gábina Osvaldová, když z hlediště zavolala: "Lešku, ahoj, to jsem já, Petra Janů!"

Nela Pocisková

Mile překvapila slovenská zpěvačka a čerstvá vítězka Let´s Dance Nela Pocisková, která na českou scénu teprve vstupuje. Kolegové uznale pokyvovali nad jejími skutečně výtečnými výkony a hlavně suverénní češtinou. "Česky jsem nikdy nezpívala, ale dojíždím už řadu týdnů do Čech k logopedovi, abych odstranila všechny rozdíly ve výslovnosti mezi češtinou a slovenštinou," vysvětlila Nela.

Ze zamilovanosti pak kolegové podezřívali Leonu Machálkovou. "Vypadá výborně," hodnotili její dokonalý zevnějšek. Leona se ovšem jen usmívala a prozradila pouze to, že bude pracovat ještě do 4. července a pak vyrazí se synem na jih Itálie, do Kalábrie, kde žije její sestra, která se nedávno vdala. Vrátí se až na zkoušky Robina Hooda, které tentokrát vyplní její pracovní prázdniny.

Leona Machálková

Zkoušky nového muzikálu Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové v produkci Michala Kocourka a jeho Divadla Kalich budou probíhat v několika fázích. Na první, takzvané sedací zkoušce se pod vedením režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka a za přítomnosti tvůrců sešli herci, kteří celý muzikál opakovaně přezpívali v jednotlivých alternacích rolí. Následovat bude od poloviny července intenzivní práce na jevišti, tanečním sále i v nahrávacím studiu, která vyvrcholí premiérami 1. a 2. září 2010.

Gábina Osvaldová Ondřej Soukup, Ján Ďurovčík

"Hudba je kompletně dopsána. Momentálně dokončuji orchestrace a natáčíme jednotlivé nástroje," popisuje aktuální stav autor hudby Ondřej Soukup. V průběhu letních prázdnin se před mikrofonem jeho studia vystřídají herci muzikálu, aby album s písničkami z Robina Hooda stihlo vyjít k premiéře. První ochutnávkou je singl Až se zblázním v podání Lucie Šoralové a Václava Noida Bárty, jenž bude do tuzemských rádií nasazen v následujících týdnech.