Zdrcená Bartošová: opustila ji chůva, domácnost vede manžel

"Golda nás nechala ve štychu a to ji teď zrovna hodně potřebuju. Hospodyňkou je teď Jirka a spolu s Arturem to naštěstí skvěle zvládají," líčí zpěvačka.

Golda opustila Bartošovou už jednou, v době, kdy měla problémy s alkoholem. Tehdy jí to zpěvačka odpustila, tentokrát to ale zřejmě nedokáže. "Tohle se přece nedělá," říká smutně.

Co stojí za překvapivým rozhodnutím člověka, který byl po těch letech považován za rodinného příslušníka, ovšem Bartošová prozradit nechce.

Žije teď prací, zkoušky Mony Lisy v Divadle Broadway jsou v plném proudu a ona do nich po zdravotních potížích s hlasivkami pomalu nastupuje. V pondělí už zkoušela, i když nezpívala naplno a většinu zkoušek sledovala z hlediště. - čtěte Bartošová má opět problémy: nechodí na zkoušky a může přijít o roli



Iveta Bartošová se připravuje na roli Mony Lisy

"Hlasivky jsou můj pracovní nástroj, živím se jimi, tak je musím šetřit. Ještě mě čekají tři obstřiky a bude to snad v pořádku," vysvětluje svoji absenci na lednových zkouškách. Kromě toho, že byla na dovolené v Thajsku, se několikrát omluvila ze zdravotních důvodů.

"Vrátili jsme se ze čtyřicetistupňových veder, tady bylo minus dvacet a moje hlasivky ten rozdíl odnesly. Kdybych začala chodit na zkoušky, tak mě to položí úplně a odnesu to zápalem plic. Na podobný nápor jsem zvyklá, zvládnu to a moc se na to těším. Žiju touhle rolí a celým muzikálem, má překrásnou muziku," uzavírá Pomeje Bartošová.