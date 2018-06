Zdenka Procházková: Baarová využívala muže před Goebbelsem i po něm

Lídu Baarovou znala osobně. A ještě víc ji znal její první muž, slavný herec Karel Höger. „Vždycky ji považoval za enormně ctižádostivou, ale hloupoučkou herečku,“ říká Procházková.

„Pro Lídu byla kariéra alfou a omegou jejího života. Všechno ostatní bylo vedlejší. Muže využívala už před Goebbelsem a pak i po něm.“

Zdenka Procházková vzpomíná třeba na narozeninovou oslavu u Nataši Gollové. Byla tam celá herecká špička. Mandlová, Vítová, Beneš...

„Baarová dávala najevo, že je víc než ostatní. Povýšená, zkrátka star německého filmu, milenka pana Goebbelse,“ říká.

Ale co když do něj byla Baarová opravdu zamilovaná? Na to má Zdenka procházková jasnou odpověď: „Jistě, zamilovala se. Do peněz a jeho moci.“

Herečka se rozpovídala i o svém manželství s Högerem, který byl o sedmnáct let starší. „Uvedl mě do společnosti velkých umělců. Ženy ho obletovaly. Čekaly po představení u zadního vchodu, aby získaly autogram, fotku, poznaly ho.“

Procházková tvrdí, že po mamince je trémistka a po tatínkovi jí hrozí demence, ale neuvěříte jí jedno ani druhé. V dubnu jí bude devadesát, ale ještě donedávna jezdila mezi Prahou a Vídní autem. Zvládla i počítač. Málokdo se v takovém věku noří do práce tak dychtivě. „Pracuju, abych neumřela. Až nebudu mít práci, tak si lehnu k televizi, usnu a už se neprobudím,“ dodala.