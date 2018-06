Zdenka Procházková: Haas i Rašilov šňupali a nebralo se to jako problém

Dle Zdenky se doba velmi změnila. To, co dřív bylo tabu, je dnes běžnou věcí. A co dřív bylo běžné, je naopak dnes tabu. Narážela tak na nahotu a drogy.

„Za nás neexistovaly nahé slečny na ženských časopisech. Dovídali jsme se podobné věci daleko později,“ vzpomíná.

A zatímco dnes jsou drogy zakázané a nepřípustné, dříve byly naopak něčím výjimečným. Mohli si je dovolit jen bohatí lidé a nikdo se na ně kvůli tomu nedíval skrz prsty.

„Haas a Rašilov užívali drogy. Tenkrát se to nebralo jako problém společnosti. Kdysi na to ani nikdo neumíral a nikdo nechodil na žádné kůry. Patřilo to ke snobské společnosti. Šňupalo se s úsměvem. Dnes už na to umírají mladí lidé a díváme se na to jinak, je to smutné,“ pokračovala herečka, která sama přiznává, že má také jednu závislost.



Nejsou to však drogy, ani tvrdý alkohol, ale dobré víno, které má ráda. „Vínko si dám ráda. Já jsem alkoholik. Doma sama si nedám, ale když jsem ve společnosti, dám si ráda,“ smála se.

Jinak to má ovšem s cigaretami. Kdysi byla kuřačkou, ale s tímto zlozvykem poměrně záhy skoncovala. „Já jsem zapřísáhlý nekuřák. Kouřila jsem, ale pak jsem se to během vteřiny odnaučila. Myslím si, že je to úplně zbytečné. Může za to reklama. Já jsem začala kouřit tehdy kvůli tomu, abych vypadala dospělejší,“ dodala herečka, která nedávno vydala knihu vzpomínek s názvem Procházka životem.

