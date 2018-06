Děti se bojí pořád, ale cítím se fajn, říká Zdenka Pohlreichová

„Mám se výborně, cítím se báječně. Děti jsou docela v pohodě. Ti velcí dva mají už takový vlastní život, jednomu je 16 a druhému 14 let. Ale malý, kterému je právě sedm let, to nenese nejlíp. Snažím se být před nimi v pohodě a normální. Občas jsou smutné chvilky. On mi třeba předevčírem řekl, že až půjde do druhé třídy, že by chtěl, abych byla ještě živá,“ řekla Pohlreichová.

S manželem se prý snaží, aby se její nemoc malého syna nijak nedotýkala. „Děti se bojí furt. Malý se bojí hrozně. On vám to úplně neřekne, ale občas ty děti mají slabou chvíli, kdy sedí a koukají, a víte, co se jim zhruba v těch hlavách děje. Ale snažíme se, aby platilo pořekadlo, že nás nic nezastaví,“ dodal Zdeněk Pohlreich.

Jeho manželka nedávno prohlásila, že se jí daří rakovinu porazit (více zde). Kvůli nemoci prý začala na sobě pracovat také co se týče duše.

„Tu nemoc jsem pojala komplexně, ozdravuji celého člověka a je mi hrozně fajn. Všechno, co dělám, se snažím dělat naplno a dobře. Myslím, že ta nemoc mi v tomto hodně přinesla. I když to zní blbě, ale je to tak,“ řekla.

„Musím říct, že se objevila spousta lidí, kterým stojí ta chvilka času za to, aby vám napsali nějakou povzbudivou zprávu nebo aby vám řekli, že vám drží palce. Tak jsem si tu svoji skepsi aspoň o malinko vylepšil,“ doplnil Zdeněk Pohlreich.

Zdeněk Pohlreich s manželkou a synem dorazili na Motosalon do pražských Letňan.

Manželé na Motosalon do pražských Letňan vzali svého nejmladšího syna, který tam oslavil sedmé narozeniny. Jako dárek dostal vysněný skateboard. Neodolal ani vystaveným motorkám.

Šéfkuchaře k lásce k nim přivedla právě manželka. „Větší posera jsem určitě já. Přece jen jsem živitel a mám tu zodpovědnost, takže jezdím o trošku opatrněji. A vím, že mi Zdenička vždycky nadává, že si moc nadjíždím do zatáček,“ prozradil Pohlreich, který sám sebe považuje spíš za svátečního motorkáře.