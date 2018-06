Zdeňka Pohlreichová podstoupila mastektomii, po operaci se cítí dobře

„Tak mám po operaci, vše proběhlo výborně a cítím se moc dobře. Doktoři odvedli moc dobrou práci a sestřičky byly báječné. Děkuji všem za podporu,“ napsala Pohlreichová na Facebook.

O rakovině prsu promluvila v lednu poprvé také prostřednictvím Facebooku a vždy byla plná optimismu. Podstoupila chemoterapie a v květnu znovu začala pracovat a taky běhat. Lékaři se i přes zlepšení jejího stavu rozhodli pro odebrání prsních žláz. Pohlreichová to ale vzala dobře a prohlásila, že se těší na nová ňadra.

O svém boji s nemocí plánuje Pohlreichová napsat knihu jako návod pro lidi v podobné situaci, co všechno mají udělat, aby se uzdravili a byli šťastní stejně jako ona. „Nechci nikomu radit, je to jen o tom, co jsem já prožila,“ řekla Pohlreichová.

„Mně to úplně změnilo život. Úplně jinak žiju, jinak přemýšlím, dělám jiné věci. Mám otočený život naruby. Dala jsem si spoustu věcí dohromady a všechno to do sebe zapadá a všechno to funguje. Já do všeho jdu naplno a tak jsem to udělala i s tou nemocí,“ dodala.