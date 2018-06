Zdenka Pohlreichová: Vlasy mi rostou, běhám, pracuji a jsem šťastná

„Jsem tři týdny po chemošce a cítím se normálně. Začala jsem brát zpátky klienty a znovu pracovat. Jsem ráda, že mám plno energie a síly. Dnes jsem byla běhat a uběhla jsem šest kilometrů úplně v klidu,“ pochlubila se Pohlreichová, která si i ze ztráty vlasů udělala přednost. „Už rostou. Nechám si krátké vlasy. Já jsem se vždycky bála a teď mám obrovskou příležitost to udělat, něco příšerného tam vytvořit,“ plánuje.

Díky nemoci prý žije úplně jinak, dělá věci, které by ji předtím nenapadly a všechno prý do sebe výborně zapadá. To se odráží i na jejím vzhledu a všichni jí říkají, jak zkrásněla a doslova září.

„Najednou to vychází z vás, zevnitř člověka. Člověk začne být šťastný, že je, že to funguje a všechno běží. A když to štěstí jde opravdu zevnitř toho člověka, tak je každý člověk krásný, protože vyzařujete tu energii, kterou cítíte. Já jsem opravdu neskutečně šťastná,“ prohlásila Pohlreichová, která o svých zkušenostech s nemocí píše knihu. Ta by mohla dát dalším lidem návod, co všechno udělat, aby se uzdravili a byli šťastní stejně jako ona. „Nechci nikomu radit, je to jen o tom, co jsem já prožila,“ dodala.

Manžel ji dojal, když jí ve své poslední knize napsal věnování. „Dělám věci, jak je cítím. Věnoval jsem to své ženě za to, jaká je statečná, jak je super a myslím, že ta knížka má někomu patřit,“ řekl Zdeněk Pohlreich.