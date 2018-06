Zdenka Pohlreichová: U plotny je rychlejší Zdeněk, já sekám trávu

Máte vůbec kladný vztah k vaření?

Miluju vaření, ale nemám na to čas. My se v kuchyni střídáme, většinou se snažíme uvařit něco rychlého, ale že bych stála půl dne u plotny a vychutnávala si to, to ne. Ale když vařím, vařím ráda.

Co by vám manžel nikdy neuvařil?

Nikdy nebude vařit nic s banánem, ale jinak uvaří cokoliv. A když jsme doma oba, vaří víc on, protože je rychlejší. Má to v ruce. Takže je úplně normální, že on vaří a já sekám zahradu. Nepřijde mi na tom nic divného, je to jeho profese a já se zase snažím udělat něco za něj.

Býváte kritická, když ho vidíte v televizi?

Jsem hodně kritická, to přiznávám. Zrovna v televizi běží znělky, ve kterých Zdeněk hraje, a tam ho navlékli do nějakého kostýmu zahradníka. Řekla jsem mu, že měsíc má utrum se sexem, v tom se mi vůbec nelíbí. Ale pokud jde o jeho pořad, tak spíš řeším ty věci štábu typu "co tahle kamera a co tahle". Často se Zdeňkem jezdím, takže už to trochu znám.

Zvykla jste si na popularitu?

Já tu publicitu nijak nevyhledávám. Když má Zdeněk nějakou akci, tak s ním jdu, myslím si, že bych ho jako manželka měla doprovázet. Zdeňka navíc znám hodně let, ještě z dob, kdy vůbec nebyl populární, známe se přes dvacet let.

Vy byste se do showbyznysu vrhnout nechtěla?

Já mám svoje koně a to mi stačí. Když jsem sama se zvířaty v přírodě, tak jsem nejspokojenější. To mě baví.

Takže město není nic pro vás?

Jsme hlavně na venkově, do města moc nejezdíme, vyjma dětí a jejich škol a kroužků. Jinak máme ranč, koně, králíky, slepice a denně musíme zajistit jeho chod. Žijeme čistě venkovský život s kamarády a sousedy. Velkoměsto není pro nás.

Zdeňkovi vyšla kniha o grilování Rozpal to, šéfe! - pravdu jsou to recepty, které třeba praktikuje i doma?

Ale jo, myslím, že se podle ní hodně řídí, protože je o grilování a my hodně grilujeme. Máme zahradu, takže často jíme venku, pokud je samozřejmě hezky. A recepty, které jsou v knize, děláme často.

Podívejte se, jak Zdeněk Pohlreich griluje