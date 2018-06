Zdeňka i Ivanka porodí v červnu

"Historie se opakuje. Stejně jako u prvorozené Andrejky, tak i teď jsme si s manželem řekli, že by bylo na čase si pořídit dítě a přitom jsem už v tu chvíli byla už několik týdnů těhotná."

V první chvíli tedy prý její skutečná rodina prožívala šok, pak samozřejmě velikou radost. První měsíce bylo herečce pořád špatně. "Hodně mi pomohla homeopatie, díky ní jsem zvládla pracovat normálně podle plánu. Všem budoucím maminkám se stejnými potížemi homeopatii vřele doporučuji."

Ani herečce pověstné zdravou životosprávou a dodržováním zdravé výživy se nevyhnuly známé těhotenské chutě. "O víkendu jsem snědla po deseti letech tři jitrnice. To miminko si se mnou dělá co chce. Bylo mi po nich tak zle, že se vrátím zpátky ke své zdravé výživě." dodala.

Tatínek Radek si přeje syna, ale maminka s tříletou Andrejkou by raději holčičku. "To abychom měly parťačku, ale důležité je samozřejmě zdraví," dodala rychle.

"Rozhodně ale tentokrát nechci vědět předem, co se narodí. Chci si to překvapení nechat až nakonec." Manžel u porodu prý určitě chybět nebude. "Byl i u narození Andrejky, byl v pohodě a šťastnej a i pro ženu je to velká podpora, když na sále není sama. Nakonec...když miminko vzniká, jsou u toho dva, tak by dva měli být i u jeho narození," poznamenala.

"Není nad poctivou hereckou přípravu," usmívá se. Na roli seriálového tatínka "trénuje" už nyní i její herecký partner Tomáš Matonoha (alias právník Richard Sýkora), kterému se v říjnu narodil syn Štěpán.