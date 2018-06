Zdeněk Veselovský

Když jsem opravdu hodně unavený, nebo dokonce deprimovaný, jdu navštívit svoje zvířecí kamarády do zoo. Mám radost především z toho, že takové setkání rozveselí i je. Je to pro mne krásný pocit, když jdu okolo tygra, kterého znám odmalička, on mě už z dálky zdraví frkáním a láká mě, abych náhodou jeho klec jen tak nepřešel. Rád navštívím i hyeny: ty si mě nejdřív musí očichat, a pak mají ohromnou radost, když zjistí, že jsem to já. Pokud mám víc času, jedu se podívat na svá oblíbená místa, třeba do severočeské Břehyně nebo k jihočeským rybníkům. Užívám si, že nemusím dělat vůbec nic, a celé odpoledne se vydržím dívat na ptáky na rybníce. Když si ale potřebuji odpočinout rychle, poslechnu si muziku, například Janáčka, Dvořáka nebo skladbu Carmina burana od Carla Orffa - tu si pouštím hodně hlasitě, až to se mnou otřásá