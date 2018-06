V mém předkrematorním věku Vánoce rád nemám, přiznal režisér Troška

„Jako dítě jsem se pochopitelně na dárečky těšil, ale teď v mém předkrematorním věku Vánoce rád nemám. Celkově zimu rád nemám. Nesnáším šero, tmu, proto doma rozsvěcuju všechny žárovky. Potřebuju k životu světlo, teplo, slunce. A tak jsem se usnesl, že v příštím životě budu vlaštovkou. To to tady začátkem září zabalí, odletí do teplých krajin a vrací se na Velikonoce. To by mi tak vyhovovalo,“ upřesnil Troška.

Přiznal také, že se o svátcích nedívá v televizi na pohádky, protože se stále opakují. Podívá se jen na ty nové, které Česká televize vyrábí k Vánocům. Ne všechny se mu ale líbí. Loňská Slíbená princezna ho zvedla ze židle.

„Vypadala jako balkánská teroristka. Její sestry, to byly děvenky z E55. A ještě k tomu zfetované s ožralými námořníky. No tak takhle ne. To neberu. Mně to připadalo jako provokace, jako by si tvůrci dělali blázny z diváků. Anebo ji udělali jen tak bokem, jako melouch, ke kterému si odskočili od jiné práce,“ míní režisér.

Podle Zdeňka Trošky Češi pohádky o Vánocích milují, což považuje za téměř výhradně tuzemskou záležitost. Jinde v Evropě to takovou tradici nemá.

„Češi mají pohádky rádi, zvykli si na ně. Je to jakýsi přesah, dotyk dětství. Představují si, že Vánoce mají být milounké, hezounké, plné něhy a úsměvů - a k tomu pohádky patří,“ dodal v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES. Co připravily televize na letošní Vánoce, podívejte se na sváteční televizní program.