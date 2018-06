Zdeněk Troška už točí Kameňák 3

"Dostával jsem velkou spoustu dopisů, ve kterých mi lidé psali, že se obrovsky pobavili, když viděli svoje oblíbené vtipy zahrané herci a že si ani nedovedli představit, že by mohly takhle vizuálně vypadat," říká Zdeněk Troška.

"A pak mě povzbudila ta vysoká sledovanost. Podle statistik se za první čtvrtletí dostal Kameňák 2 na druhé místo za Pána prstenů a před Harryho Pottera," dodává.

I když mamince slíbil, že trojku už nenatočí (vyčítala mu, že Kameňák 2 byl moc vulgární), nakonec se nechal producenty přesvědčit. Naplnil tak proroctví svojí kamarádky Heleny Růžičkové. Ta prý ještě na smrtelné posteli předvídala, že k tomu dojde.

Romové byli vymydlení

V Kameňáku 3 vyvrcholí nesmiřitelný boj mezi Khonem v podání Josefa Laufra a jeho nenáviděnou tchyní, kterou hraje Eva Tauchenová. Ta svého zetě trumfne tím, že během pár dní postaví fotbalové družstvo, které soupeří s Khonovým. "Budou ho tvořit Romové," prozradil Troška a s radostí zavzpomínal na castingy. "Dělali jsme je v Rokycanech a přišlo tam asi sto Romů. Vymydlených, načesaných, nastrojených... Byla to radost setkat se s nimi."

Maxu a Vondráčkovou diváci neuvidí

Na rozdíl od předchozího dílu se však tentokrát na plátně neobjeví Helena Vondráčková ani Martin Maxa. Režisér je poslal na svatební cestu. "Napsal jsem scénář, který měl sto šedesát čtyři minut. Bylo to dlouhé jako Pán prstenů, tak jsme to stáhli na sto minut a mnohé motivy jsme museli oželet," vysvětluje. Na druhé straně se však v Kameňáku 3 ukáže pár nových tváří. Bude to například známá pornohvězda českého původu Dolly Buster.