Zdeněk Troška údajně nechce být gaystar

Anketu Gaystars 2007 tvoří celkem čtyři kategorie - Klub, Osobnost, Seznamka a Star, do nichž volí pět adeptů celkem padesát homosexuálních i heterosexuálních osobností. Zdeněk Troška měl to štěstí, že je jedním z nominovaných do úctyhodné kategorie Star. Podle deníku Aha! kupodivu v anketě vůbec být nechce.

"Pan Troška byl účastníky ankety Gaystars 2007 nominován v kategorii Gay Star, kde gayové vybírají své oblíbené umělce bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Pan režisér odmítl přijít na předávání cen, a navíc nám přímo řekl, že s homosexuály nechce být spojován a ať ho okamžitě ze soutěže vyškrtneme. My však Gaystars nemůžeme ovlivňovat," cituje deník Aha! spoluorganizátora večera Jiřího Jarkovského.

Informace deníku Aha! je o to překvapivější, že minulý rok vyšel v MF DNES obsáhlý rozhovor, kde se Zdeněk Troška ke své homosexuální orientaci otevřeně přiznává a uvolněně o ní dlouze hovoří.- více ZDE

Na předávání cen, které proběhne 7. listopadu v pražském klubu Solidní nejistota, dorazí každopádně zpěvačka Bára Basiková, nominovaná v kategorii Osobnost. Moderování se chopí Eva Aichmajerová s neVyVoleným "novým hrdinou" Danem Holovským.