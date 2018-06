VIDEO: Studentku dojalo setkání se Zdeňkem Troškou

Obě posluchačky přihlásili jejich blízcí do charitativního projektu Rádia Impuls Pošli to dál. Funguje již druhým rokem a prostřednictvím webových stránek do něj mohou přihlásit své blízké či kamarády posluchači, kteří jim chtějí pomoci splnit sny.

Devatenáctiletou studentku Michaelu přihlásila maminka. "Přesně na její 19. narozeniny jí zjistili roztroušenou sklerózu a ještě se jí k tomu přidala nemoc neuralgie, což jsou velmi silné bolesti páteře a hlavy, při kterých se jí klepe celé tělo a má i záškuby. Ztrácí sílu v rukou a nohou. Je to opravdu pro mne jako matku velmi těžké, když ji vidím v bolestech a nemám jí jak pomoci," napsala do rádia matka Michaely Martina Ulrichová.

"Jejími velkými sny je setkat se s Michalem Davidem nebo s dvěma hlavními herci divadla Kalich, Pavlem Zedníčkem a Janou Paulovou nebo s režisérem panem Zdeňkem Troškou," dodala.

Michaela i Marie dostaly Babovník, dort připravený k filmu Babovřesky. Zdeněk Troška se svými fanynkami a moderátory pořadu Haló, tady Impulsovi!

Druhou obdivovatelku Zdeňka Trošky přihlásila kolegyně. "Maruška je moje nejlepší kamarádka a je to člověk, který má rád srandu a zábavu. A tak bych jí chtěla zprostředkovat setkání s jejím největším idolem Zdeňkem Troškou," napsala na stránky projektu.

Rádio Impuls režiséra v pátek pozvalo do pořadu Haló, tady Impulsovi! a tam se s oběma ženami setkal. Ty popsaly setkání jako "úžasné, skvělé" a Michaela přiznala, že to "bylo s brekem."