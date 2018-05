Je to krok blíž k smrti, vysvětluje Troška, proč neslaví narozeniny

„Je to tak, nic nebude a narozeninový den nechám proběhnout stejně jako ty ostatní. V relativním klídku a pohodě. Beru to tak, že je to krok k smrti blíž, takže nevidím důvod, proč bych měl jásat. Já jsem nikdy svátky ani narozeniny neslavil a nemíním na tom nic měnit,“ prohlásil Troška.

Neprožívá prý ani Vánoce nebo Silvestra. Raději si lehne a čte. „Navíc nerad dostávám dárky, vždycky mě přepadne takovej blbej pocit, že mě prezenty zavazují a musím se revanšovat. A když sám mám dávat dárky, tak je to děs. Je to pro mě docela utrpení a pořád se mi hlavou honí, abych dotyčného obdarovávaného neurazil, nebo mu nedal něco, co nechce či nepotřebuje. Takže shrnu, žádné oslavy, žádné dárky a bude mi fajn,“ řekl.

Nakonec připustil, že pětatašedesátiny si zaslouží alespoň přípitek nebo dopřání si nějaké radosti. „Víno nepiju, takže žádné ťukání nebude. Ale vlastně ano. Oslavím narozeniny, jak jinak, než prací. Máme rozpracovány dva scénáře, které bychom chtěli dotáhnout do konce a příští rok alespoň jeden natočit. Jde o historické drama Čachtická paní podle Joža Nižňanského a pak samozřejmě o pohádku,“ prozradil.

Troška má spoustu přátel a fanoušků i těch lidí, kteří mu příliš nepřejí. „To mě nechává v klidu. Řekněte sami, co je lepší, mít od deseti kritiků palec nahoru a kino prázdný anebo obráceně? Já ty filmy dělám opravdu pro lidi, aby se pobavili, potěšili a hotovo dvacet,“ řekl oslavenec neoslavenec Troška.

„Nechci točit v uvozovkách umělecká díla pro kino osamělého diváka, kde sedí pět lidí a když se zhasne, tak ty dvě dvojice se věnují tomu, co zatím doma provozovat nemohou a ta bába v první řadě se přišla ohřát, protože jí doma nejde topení. Mým snem, touhou a přáním je, aby se moje filmy promítaly třeba v cyklu pro pamětníky a stále se lidé u nich bavili. O tom ta moje práce je a bude,“ dodal.

Zdeněk Troška vysvětluje, proč nemá rád Vánoce (12/2017)