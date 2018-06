Zdeněk Srstka se podruhé oženil

Ženich s bílou růží v klopě už před obřadní síní odrážel vtípky, že se ženit musí. Nevěsta byla v růžovém. Při aktu zněly písně Evy Olmerové a Heleny Vondráčkové Čekej tiše a Lásko má já stůňu. Gratulace přítomných doprovázel ze záznamu Michal Tučný a jeho Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Polibek se kvůli fotografům a kamerám musel třikrát opakovat.

Mezi hosty byli například olympijská vítězka Dana Zátopková, judista Petr Jákl, boxer Rostislav Osička, nejmenší český herec Jiří Krytinář, členové skupiny Maxim Turbulenc a kamarádi z klubu vojenských veteránů v maskáčích, kteří do Újezdu přijeli s historickými džípy, a také Jiří Krampol.

Konečně se uklidní

"Přeju mu to. Po pětačtyřicetileté pauze je dobré, že se konečně uklidní," řekl Krampol, který se Srstkou zažil mnoho dobrého. "Je to bezvadnej člověk a sportovec, má dar šířit kolem sebe dobrou náladu a není škarohlídem. Myslím si, že to je ten pravý přístup k životu i v tomto věku," dodal populární komik.

Po obřadu se novomanželé se svými hosty odebrali do blízké restaurace. Svatební hostina, která na ně čekala, se nesla ve znamení zabijačkového guláše, černé polévky, jelítek, jitrniček, tlačenky a grilovaného selátka.

Herectvím se nikdy neživil

Srstka, jemuž učarovala těžká atletika a jako vzpěrač se dostal v roce 1960 i na letní olympijské hry v Římě, se pak proslavil jako kaskadér i herec na filmovém plátně a televizní obrazovce. V posledních letech ze zvýraznil televizním pořadem Chcete mě?, ve kterém nabízí opuštěné pejsky novým majitelům. Rozvedený byl více než čtyřicet let.

Herectví ani odvážné kousky před kamerou bývalého aktivního sportovce nikdy neživily. Od konce 60. let strávil skoro půlku života jako hlavní správce kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. Přesto jeho filmografie obsahuje na pět desítek titulů. Asi nejznámějším byla v roce 1964 legendární filmová parodie Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Objevil se i v dalších televizních projektech včetně Sanitky, Létajícího Čestmíra, Vlaku dětství a naděje, Rodáků a série o majoru Zemanovi. Vystupoval také v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník.