VIDEO: Pohlreich vaří k filmům. Lidé by měli žít kulturně, říká

„Je to poprvé a myslím, že je to skvělý nápad. Jídlo je součástí kultury nepochybně, a když to jde ruku v ruce s takovým zážitkem, jako je film, tak mi to připadá jako skvělá kombinace. A nemyslím, že to je naposledy, tedy jestli nás ještě někdy pozvou,“ řekl Pohlreich o sekci nazvané Culimary Cinema.

„Myslím, že to takhle má být. Lidé mají podle mě žít kulturně, v normálním rytmu. Mají se v klidu podívat na film, mají si v klidu vychutnat dobré jídlo, mají sedět, povídat si spolu, nemají čumět jak debilové do mobilního telefonu, jestli jim náhodou někdo neolajkoval nějaký nesmysl,“ dodal.

V provizorní restauraci vybudované na Barrandově podává jídlo po tři večery k třem různým filmům. Kuchyni vždy volil takovou, aby odpovídala promítanému snímku, takže první večer se podávala italská kuchyně, druhý asijská a na poslední čtvrteční večer chystá k dokumentu Foodies o výletech po michellinských restauracích nóbl menu, kde bude humr se smrži nebo srnčí hřbet s lanýžovými nočky.

U filmu si ale diváci tyto lahůdky nedopřávají. Pohlreich je přesvědčen, že by se tyto zážitky neměly míchat. „Nemyslím si, že je dobré jíst u filmu. Jsou to oddělené věci. Mělo by to následovat po sobě. Když je to najednou, něco musíte šidit, buď ten film, nebo to jídlo,“ říká.

Večeře se proto podává až po promítání, aby si hosté mohli pochoutky plně vychutnat. Známý český šéfkuchař totiž nemá rád jakékoli rozptylování. „Bytostně nesnáším, když někdo u jídla telefonuje, posílá zprávy nebo visí na internetu. Máme občas lidi, kteří si sednou k obědu a otevřou si laptop. To mi připadá opravdu hrozné, to opravdu nemám rád. A pak nemám rád, když se vyhazuje jídlo,“ říká televizní hvězda, kterou vaření pořád hodně baví a popularita mu, zdá se, přes hlavu nepřerostla.

„Samozřejmě jsem na to pyšný, ale televize je obrovské médium a já měl prostě kliku, že jsem se tam objevil ve správný čas s nějakými názory, které třeba někoho bavily. Všechno je to jen shoda okolností,“ dodává.