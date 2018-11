Pohlreich: Mým nejnáročnějším zaměstnáním byl prodej vánočních kaprů

Nejtěžším zaměstnáním pro Zdeňka Pohlreicha bylo podle jeho slov prodávání vánočních kaprů. „Dělal jsem to čtyři roky a nic náročnějšího neznám. Vstávalo se tehdy pravidelně v jednu hodinu v noci na fasování ryb. U takové práce se člověk zpotí, potom pořádně nastydne a většinou onemocní. Ale co by člověk neudělal pro peníze. Výdělek nebyl na tu dobu špatný. Bylo na kořalku“, vzpomíná Pohlreich.



Na vánočním stole kata české gastronomie nebude letos chybět rybí polévka a smažený kapr se salátem s nastrouhaným křenem na zpestření chuti. V nevánočním období patří mezi nejoblíbenější pokrmy Pohlreicha ryby, mořské plody a vegetariánský smažák se šunkou.

Na otázku, zda měl šéfkuchař někdy krizi a uvažoval o odchodu z Česka, odpověděl, že by byla škoda odejít od něčeho, co tak dobře funguje. Novou restauraci prý zatím nechystá, ale i proto, že jeho žena prý vaří doma jen zcela výjimečně, sám do dobré restaurace občas rád zajde. „K Vietnamci“ na nudle ovšem nechodí, raději si sám připravuje vlastní japonské nudle doma.

Kromě vaření baví Pohlreicha jízda na kole, cestování, golf a poslední dobou i četba biografií. Když přijde jakožto známá tvář do podniku, obsluha se mu prý navzdory představám mnoha lidí nesnaží podstrojovat. „Všimnou si mě v rámci možnosti, ale nikdo se mi neklaní,“ řekl Pohlreich v rozhovoru na rádiu Impuls.