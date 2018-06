Zdeněk Pohlreich: Snažím se mít pozitivní přístup jako měl můj otec

„Otec zemřel v 89 letech a pořád si ho pamatuji, že i když byl všelijak nemocný, tak měl pozitivní přístup a bral ty věci s humorem. Takže se snažím o podobné věci,“ říká Pohlreich.

Často taky používá jeho slovní obraty. „On byl hodně vtipný a uměl říct spoustu dobrých vtipů i na stará kolena,“ vzpomíná Pohlreich. Přitom lepší vztah spolu navázali až v pozdějším věku. „S mámou jsem měl nejlepší vztah v dětství, protože tatík se od nás odstěhoval. S tátou jsme si nejlépe pokecali, až když mi bylo 35 nebo 37. To už jsme si o těch věcech povídali spíš jako kamarádi než jako otec a syn.“

Sám Pohlreich má dvě děti a s manželkou Zdeňkou vychovává i její dva syny. Vztah mají dobrý, i když se slavný kuchař neubrání tomu, co své matce vyčítal.

„Byl jsem vzteklý, když moje máma byla opatrná a dneska to dělám taky. Člověk se o ty děti bojí. Nejstarší Honzík, to už je výrostek a to máte zas úplně jiné strachy,“ přiznává šéfkuchař, který v rámci propagace svého dalšího pořadu o grilování vařil netradičně v pražské zoo.