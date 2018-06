Zdeněk Pohlreich s manželkou: Nejradši jíme v cizině, kde lidé nečumí

„My jsme dělali úplně jiné věci. Nevařili jsme, opravdu ne,“ prohlásila Zdeňka Pohlreich.

Zdeněk Pohlreich je výtečný kuchař, ale i přesto si manželé rádi občas vyrazí na jídlo do restaurace. Obvykle to není v Česku.

„Miluji, když jsme někde v zahraničí. Ti lidi tady na vás koukají, no. Ale my už na to prdíme,“ řekla.

Její manžel v žertu prohlásil: „Oni koukají na tebe a ty si myslíš, že na mě.“

Zdeňka Pohlreich přiznala, že její manžel je opravdu zručný a umí skoro všechno. „Neumí jezdit na koni,“ dodala nakonec po chvilce přemýšlení.