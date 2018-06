Pohlreich o Ano šéfe!: Něčemu to pomohlo, ale nikoho jsem nespasil

"Televize Prima reprízuje staré díly a já mám pocit, že ta věc je trochu vyčerpaná," řekl Pohlreich v pořadu Limuzína na Óčku.

Největší problém v poslední sérii bylo vybrat restaurace. Přihlásilo se 1 200 podniků a z těch museli vybrat jen 12.

"Taky nechci být od konce života ten Anošéfák," říká Pohlreich, ale pořad jako takový hodnotí kladně. Splnil jeho očekávání.

"Nebylo to tak, že bych si řekl: Teď to tu změním. Ale v momentě, kdy jsem dostal příležitost se k tomu nějak vyjádřit, tak jsem to udělal s velkým potěšením," říká Pohlreich.

"Určitě to něčemu pomohlo. Zaprvé se u toho pobavila spousta lidí a i celé té české gastronomii to něco přineslo. Ale nechci o tom přemýšlet tak, že jsem někoho spasil. Ten problém je daleko větší a pár televizních pořadů to nespraví," dodává.

Moderátor Míra Hejda ho v Limuzíně pohostil hamburgerem z fastfoodu. Celý díl odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.