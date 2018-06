I Pohlreich má svou cenu, kečup vezme na milost za sumu se sedmi nulami

Zdeněk Pohlreich přiznal v show Drzá Diana, kterou televize Óčko vysílá v pátek ve 21:10, že ho kontaktovaly firmy vyrábějící různé náhražky a instantní potraviny a chtěly si ho koupit, protože jim svým vlivem na české spotřebitele kazí obchody.

Pohlreich je odmítal. Zatím. "Člověk nemůže být úplná děvka prodejná, ale záleželo by na výši odměny. Kdyby to bylo hodně drahý, tak bych to třeba přehodnotil," řekl.

Moderátorku Dianu Kobzanovou zajímalo, kolik by chtěl za to, aby pochválil jím tolik nenáviděný a odsuzovaný kečup.

"Mně by se líbilo třeba sedm nul a jednosměrná letenka do Austrálie," vyčíslil svou cenu kuchař.

Jinak se ale reklamám nebrání. Do jedné angažoval celou svou rodinu, včetně nevlastních dětí. Mnozí mu vyčítali, že vzal své dvě děti a další dvě, které vyženil, do reklamy. Pohlreichovi to ale připadá logické. "Připadalo mi nelogické to hrát s cizími dětmi, když je nás jako Alexandrovců," prohlásil.