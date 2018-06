VIDEO: Hruškovi jeho peníze nezávidím. Ale nechápu to, říká Pohlreich

„Málokomu se povede zbohatnout takhle rychle na něčem, v čem si myslím, že nota bene úplně nevyniká, mírně řečeno. Ale já mu ty peníze nezávidím. Já mu to přeju. Myslím si, že někdo to umí zatraceně dobře prodat,“ řekl na kameru iDNES.cz Pohlreich.

Lidé podle šéfkuchaře podlehli iluzi, že to, co jim Hruška nabízí, funguje.

„Uvěřili, že se takhle dá žít nebo jíst. Někdo jim to asi dost dobře prodal. To, že na to lidi stojí frontu až ven... Nevím. Občas si lidi kupují nepochopitelné věci. Ta knížka je relativně levná. Nevím. Je za tím to umění prodat. Mně to nedává smysl, že takovéto knížky jsou, ale hlas lidu, hlas boží. Chtějí si to koupit, tak si to koupí,“ dodal šéfkuchař, který o Hruškovi ve středu mluvil také v pořadu Kauza dne na rádiu Implus.

Recepty z pera Ladislava Hrušky jdou v českých knihkupectvích na dračku. Podle televize Nova se prodalo přes 300 tisíc výtisků. Přesná čísla se ale nedají ověřit, i podle knihkupců je však úspěch Hruškovy kuchařky fenomenální. Hned několikrát se už musela dotisknout (více zde).

Zdeněk Pohlreich se proslavil coby drsný šéfkuchař v televizi. Vaření ho ale jako studenta prý nejdřív nebavilo a po vyučení nastoupil do pražského hotelu Stop. V roce 1989 emigroval. Žil v Nizozemsku a Austrálii, kde v Adelaide začínal v restauraci La Guillotine, v níž se později stal šéfkuchařem. Po návratu z emigrace postupně pracoval na stejné pozici v Praze v hotelu Renaissance, Villa Voyta, Radisson SAS nebo Marriott. Provozuje také vlastní restaurace.

Na televizní obrazovce je od roku 2009 a jeho pořady způsobily mírnou revoluci v české gastronomii. Lidé se začali o vaření víc zajímat. Nejznámějším z jeho pořadů je Ano šéfe!

Ladislav Hruška začínal coby novinář v Nymburském deníku. Postupně pracoval pro několik rozhlasových stanic, byl reportérem televize Prima. Od roku 2012 je redaktorem zpravodajství na Nově, kde proslul coby potravinový inspektor. Ve svých reportážích navštěvoval české obchodní domy a hledal v regálech nekvalitní potraviny. Teď učí diváky televize Nova vařit z levných surovin, občas i z těch, které by někteří lidé zřejmě vyhodili. Jeho vůbec prvním receptem byly kuřecí kůžičky plněné chlebem namočeným do mléka.