Byl tu někdo, s kým jsem chtěl žít, říká Pohlreich o druhé svatbě

Jste už dva roky podruhé ženatý. Rozvázání se z prvního manželství vaši fanoušci sledovali v podstatě v přímém přenosu. Bylo těžké veřejně přiznat náklonnost k jiné ženě?

Myslím si, že by se k tomu chlapi měli nějak postavit. Nejsem nijak staromódní, ale mám pocit, že takhle je to správný, mám pocit, že takhle to mělo být, jsem maximálně spokojený s tím, jak se to vyvinulo, a jsem rád, že spolu nežijeme na psí knížku. Existuje klišé, které říká, že na tom papíru nezáleží. Já si myslím, že na něm záleží.

Kdy jste si řekl, že se podruhé oženíte?

My jsme se o svatbě bavili dávno, žádné pochybnosti jsem neměl. Prostě tu byl někdo, s kým jsem chtěl být.

Mám jednu otázku i na vaši ženu. Jaký je Zdeněk v soukromí?

Zdeňka: Je stejný jako v televizi… Ne, dělám si legraci. Je to nejlepší chlap na světě.

Kdo u vás vaří?

Zdeňka: Když je doma, vaří Zdeněk, ale protože teď doma moc není, a máme tři děti, tak vařím já. A když je doma, vaříme spolu a hodně si to užíváme.

Už vás někdy sekýroval za to, jaké postupy v kuchyni používáte?

Zdeněk: Asi jsem ti nikdy nikdy nenadával, ne?

Zdeňka: Ne, nikdy

Zdeněk Pohlreich

Zdeňku, vraťme se ještě k vaší televizní práci. Dá se říct, že jste na ní závislý?

To se asi říct nedá. Má to pochopitelně spoustu pozitivních věcí a spíš bych řekl, že jsem si na televizi docela dobře zvykl a všichni jsme se s tím naučili žít. Jen nemám rád, když se do toho všeho tahají třeba děti, to mi nepřijde vkusné, ale všechno holt něco stojí.

Ptám se i proto, že jste už kdysi ohlásil, že z televize odejdete.

Myslíte mistr návratů? Nevím. My jsme nikdy neřekli, že je konec s televizní prací. Říkali jsme, že skončíme s Ano, šéfe!, což je asi pravda, a to, že nebudeme dělat jiný program, nebylo nikdy řečeno.

Zdeněk Pohlreich nyní provází pořadem Vařte jako šéf!

Se svými pořady jste byl v situaci, kdy jste kritizoval i radil a teď jste v pozici toho, kdo naopak učí. V jaké roli jste se cítil nejlépe?

Nejjednodušší je samozřejmě někomu nadávat. Ale to, co je blbě, pozná každý, co udělat pro to, aby to bylo lepší, to je daleko složitější. V tuhle chvíli se odehrává to složitější, ale problém v tom nevidím.

Jaké jsou nesplněné sny Zdeňka Pohlreicha?

Mně se toho splnilo daleko víc, než jsem si mohl vůbec přát. Chtěli bychom rozvíjet vlastní byznys, chtěli bychom slušně žít a zůstat co nejdéle zdraví. A taky bych si chtěl zlepšit golfový handicap a tenisový backhand.