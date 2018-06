Zdeněk Podhůrský zpívá, Marek Vašut tluče na buben

Herec a moderátor Zdeněk Podhůrský má prý duši rockera a již na střední škole uvažoval o dráze zpěváka. Nakonec dal celou věc do pohybu jeho dlouholetý kamarád herec David Suchařípa, s kterým domlouvali na baru u skleničky založení recesní punkové kapely.

"Bylo to po tom, co si poslechl nějaké mé písničky, skládané do šuplíku. Jenomže z časových důvodů jsme se nějak nebyli schopni domluvit a dát dohromady. Zmínil jsem se o tom před Martinem Němcem. Ten si to poslechl a přišel s nabídkou, že z těch mých "kytarovek k táboráku" udělá rockovou muziku," objasňuje své začátky Podhůrský, který se s lídrem skupiny Precedens se zná již dlouho.

"Máme osobně velmi mnoho společného, včetně oblíbených kapel, a tak se nám spolu velmi dobře hledala i společná hudební řeč." Před čtyřmi měsíci vznikla i rocková kapela Underhill, což je Podhůrského přezdívka ze střední školy.

Vašut tloukl na buben

V Lucerna Music Baru s Podhůrským a Underhillem vystoupila dívčí smyčcová skupina Inflagranti a také speciální host Marek Vašut. "Ten, když jsme studovali na DAMU, tloukl do bicí soupravy . Tehdy jsme si slíbili, že spolu budeme jednou hrát bigbeat. Tak slib plním," dodává Podhůrský.