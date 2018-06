Zdeněk Podhůrský se rozvádí

"Buď nejsem typ pro manželství, nebo jsem ještě nenašel tu pravou," uvažuje Podhůrský s nadsázkou a hned zdůrazňuje, že obě jeho partnerky jsou skvělé.

"První manželství, s Hankou, bylo ze studentské lásky. Problémy jsme tehdy řešili svatbou a dětmi, ale nakonec to stejně nedopadlo. Naštěstí máme výborné vztahy a oba syny vídám tak často, jak je to jen možné. S Markétou to byla veliká a silná láska, ze které vzešla dnes sedmiletá Maruška. Ale najednou se vytratila," říká smutně Podhůrský, který už bydlí v domku na okraji Prahy sám.