Nahá těla, lechtivé scény. Podhůrský má další klip

V klipu si zahrála modelka Andrea Kočmanová, která na castingu zaujala nejen Zdeňka, ale i kameramany a celý štáb. V té době byla totiž novopečenou maminkou, což na ní nebylo vůbec poznat až na to, že se na její drobné postavě vyjímaly výrazné ženské přednosti. Než ovšem došlo k natáčení klipu, uběhl rok a její vnady byly tytam.

"Tenkrát kojila a měla opravdu nepřehlédnutelný dekolt. Škoda, že jsme to nestihli natočit dřív," směje se Podhůrský. "Ale i tak je Andrea nádherná a sexy a věřím, že v klipu zaujme nejen všechny chlapy, ale i ženy," dodává.

Modelka odvedla profesionální výkon, i když to nebylo snadné natáčení. "Byla pod vodou nějak dlouho a my si mysleli, že je tak šikovná a vydrží s dechem. Ona se nám ale zamotala do šály a nemohla se z ní dostat a topila se. Naštěstí nakonec vyplavala sama a nemusel zasahovat tým šesti potápěčů, kteří byli natáčení v mělnickém bazénu přítomni a dohlíželi na bezpečnost při natáčení."

I Podhůrského stálo natáčení hodně sil. Aby se vedle krásné modelky necítil špatně, dřel na své postavě. "Tři měsíce jsem makal a cvičil, abych byl štíhlý. Teď paradoxně hubnu i bez cvičení díky projektu samotnému, je kolem něj spousta práce a nevěřil jsem, že se pouštím do něčeho tak složitého," uznává.

Charitativní projekt Ptejte se - číslo na Boha, jehož je herec a zpěvák producentem, spolupracuje s organizací Dobrý skutek. Jejím prostřednictvím pomáhá hendikepovaným dětem.

Zdeněk Podhůrský a manželé Sýkorovi s dětmi

Prvními dětmi, které potřebují pomoc, jsou šestiletá dvojčata Julinka a Jiřík Sýkorovi, která se narodila v 25. týdnu těhotenství a prodělala dětskou mozkovou obrnu. Významně jim v léčbě může pomoci dvoutýdenní léčebný program v centru Adeli Piešťany, který stojí 128 900 Kč. Přispět lze prostřednictvím vzkazu na telefonním čísle projektu - 906 34 34 34 nebo prostřednictvím dárcovského účtu.