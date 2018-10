Deset dílů StarDance mi vrchovatě stačilo, říká Zdeněk Piškula

Nový film Zlatý podraz, ve kterém si Zdeněk Piškula zahrál jednu z hlavních rolí, má v českých kinech premiéru 25. října. „Je z let 1939-1952 a pojednává o československém národním basketbalovém týmu, který byl v těch letech hodně úspěšný a vyhrál mistrovství Evropy. Je to o mladické energii hráčů, kteří nejvíc ze všeho touží po tom, hrát basket. Nacistický a komunistický režim jim to ale neumožňují, a když, tak s velkými překážkami,“ říká herec s tím, že sám film poprvé uvidí v jeho finální podobě až na tiskové konferenci.



Piškula měří 188 cm, takže se pro roli hráče basketbalu hodí. Ale tento sport užíval jen na základní škole. „Na prvním kole hereckých kamerových zkoušek se v tělocvičně testovaly sportovní dispozice. Tam se určilo, kdo má jaké sportovní nadání. Pro potřeby natáčení jsme pak všichni procházeli tři čtvrtě roku předem speciálním výcvikem,“ říká Piškula, který si zahrál roli sportovce už v seriálu Lajna. Učil se tehdy hrát hokej? „Ano, ale měl jsem dubléra, protože naučit se hokej tak, abych vypadal jako profík, to do měsíce zkrátka nejde,“ říká herec.



Pro Zdeňka Piškulu byla první a zásadní role v televizním seriálu Vyprávěj. Od té doby ani nepřemýšlel, že by kdy v životě dělal něco jiného. Začal studovat herectví a před půl rokem odmaturoval. „Mým hlavním cílem je hrát. Rád bych časem zkusil i něco napsat, nebo zrežírovat, ale to je ještě v nedohlednu,“ řekl mimo jiné na Impulsu.



Na ulici prý herce a idola dívek a žen fanoušci nepronásledují. „Občas si někdo řekne slušně o fotku. Ale rozhodně nemusím utíkat před davy. Nejsme v Americe,“ říká Piškula, který je hodně aktivní na sociálních sítích. Ale zveřejňovat detaily ze svého soukromí nechce a hodně přemýšlí a vybírá, o které fotografie a videa se s fanoušky podělí.

Zdeněk Piškula a Veronika Lálová ve StarDance VIII

Mezi hercovy nejlepší prožitky tohoto léta, které sdílel se svými sledujícími, patří sjetí řeky Indus. „Byl to zatím můj nejextrémnější zážitek. O prázdninách jsem jel do Indie s organizací Brontosauři v Himálajích. Zapojili jsme do toho i můj Instagram. Plnili jsme tři výzvy. Jízda na motorkách, rafting a výstup na šestitisícovku. Lidi nás přes Instagram motivovali a vybrali jsme přes 200 tisíc korun na himálajskou školu,“ vzpomíná Piškula.



Mnozí televizní diváci si sympatického mladíka vybaví ve spojení s taneční soutěží StarDance. „Bylo to skvělé. Tance jako standard a latina jsem se ale učil až v soutěži. Deset dílů StarDance mi vrchovatě stačilo. V posledním díle aktuální řady budu ještě předávat cenu novému vítězi,“ říká Piškula.

Ten si v novém filmu Zlatý podraz zahraje společně se svou přítelkyní Simonou Lewandowskou (19). Jaké to je, když se ti dva sejdou na place? „Oba jsme z toho měli strach, ale díky kolektivu to bylo v pohodě. Nakonec jsme se začali na společné natáčení těšit,“ dodává Piškula.