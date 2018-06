Na základce jsem byl divnej, říká „třetí bratr" Zdeněk Piškula

Čtěte ve čtvrtek Rozhovor s nastupujícím hereckým idolem si přečtěte ve čtvrtečním Magazínu DNES.

Pokud má někdo dobře našlápnuto na to stát se idolem českých teenagerů, je to právě on. Na první pohled vypadá jako stydlivý slušňák. Možná dospěleji, než by pasovalo k jeho šestnácti. Žádné vytahané triko, ani kšiltovka. Což byl na základní škole trochu problém.

„Na základce půlka třídy hulila a pila za školou krabicový víno. Já tohle nedělal a byl jsem divnej,“ říká Zdeněk Piškula v rozhovoru pro Magazín DNES.

Ale šrámy na sebevědomí mu to nezanechalo. Naopak: „Když si mě na premiéře Tří bratrů všichni fotili, říkal jsem si: Jo, jsem dobrej!“

Před objektivem kamery i fotoaparátu se cítí dobře. Zbytečně se nestresuje. Není přehnaně ambiciozní, ale jde si za svým. Pomalu a trpělivě. „Každá práce je dobrá. Ale radši bych skončil u herectví,“ říká se zdánlivě stydlivým úsměvem.

Momentálně hraje ve dvou seriálech a o další role nebude mít evidentně nouzi.